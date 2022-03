Multisensoryczny spektakl w Fabryce Norblina

Już 25 marca w przestrzeniach Fabryki Norblina ruszy unikalna w skali Europy przestrzeń Art Box Experience, umożliwiająca doświadczanie multisensorycznych wystaw. Pierwszą z nich będzie Retro Warszawa.

REKLAMA

W warszawskiej Fabryce Norblina już 25 marca wejdziemy do pierwszej w Polsce i wyjątkowej w skali Europy, w pełni immersyjnej przestrzeni Art Box Experience.

Na styku technologii cyfrowej, sztuki, nauki i rozrywki powstają unikalne multisensoryczne widowiska. Pierwsze z nich – wystawa Retro Warszawa – przeniesie widzów do pełnej gwaru, muzyki i kolorów stolicy sprzed 100 lat.

Przechodząc przez kolejne przestrzenie, goście poznają różne oblicza Warszawy z okresu międzywojennego.

Nad jakością produkcji czuwali specjaliści znani ze spektakularnych realizacji wizualnych, współpracujący między innymi z Platige Image.

Warszawa przed II wojną światową była miastem fascynującym, wielowymiarowym i różnorodnym kulturowo. Wiemy o tym z dokumentów, literatury, archiwalnych zdjęć, pocztówek i filmów. Ten barwny, tętniący życiem świat, o unikalnym kolorycie i pięknej architekturze odszedł bezpowrotnie.

Retro Warszawa to pełna wrażeń podróż w czasie i przestrzeni pozwalająca ponownie się w nim zagłębić. Niczym wehikuł czasu przenosi nas na kilkadziesiąt minut do przedwojennej stolicy, zanurzając widzów w ożywione cyfrowo obrazy, wyraziste kolory, muzykę i dźwięki codziennego życia.

– Multisensoryczna ekspozycja w Art Box Experience – jedynej w Polsce przestrzeni pozwalającej na przygotowanie tego rodzaju pokazów – przygotowana została z wykorzystaniem archiwalnych materiałów starannie dobranych przez varsavianistów, muzealników i ekspertów z dziedziny edukacji – o pracochłonnym procesie przygotowania pokazu mówi Joanna Kowalkowska, założycielka i prezeska Art Box Experience.

– Stare fotografie i filmy zostały oczyszczone, poddane rekonstrukcji i koloryzacji, a następnie zmontowane w dynamiczny pokaz przy użyciu najnowszych technologii i sztucznej inteligencji – opowiada Piotr Sikora, założyciel Art Box Experience i twórca wystawy.

Nad jakością produkcji czuwali specjaliści znani ze spektakularnych realizacji wizualnych, współpracujący między innymi z Platige Image. Dzięki zintegrowanemu systemowi ekranów oferujących najwyższą jakość obrazu, zwiedzający zobaczą codzienne życie Warszawiaków w czasach, gdy po ulicach jeździły dorożki, po niebie przelatywały dwupłatowce, rozbrzmiewały piosenki Hanki Ordonówny i Mieczysława Fogga, a w kinach grano „Zapomnianą melodię”. Ścieżkę dźwiękową wystawy opracował i nagrał Jan Emil Młynarski, który skorzystał z tak zaskakujących instrumentów jak piła czy banjo. Znajdą się na niej odgłosy miasta, gwara warszawska, rozmowy w jidysz oraz warszawskie melodie.

Zwiedzanie wystawy przebiega według zaplanowanego porządku prowadzącego przez sale, w których na widza czekają kilkuminutowe sekwencje zdjęć i filmów. Przechodząc przez kolejne przestrzenie, poznamy różne oblicza Warszawy z okresu międzywojennego.

Autorzy Retro Warszawy skupiają się na codziennym życiu ulicy, ukazując mieszkańców i przyjezdnych podczas pracy, rozrywki, spacerów w parkach i potańcówek nad Wisłą, przedstawiają też szerokie plany architektoniczne – plac Unii Lubelskiej, Zamek Królewski, Plac Piłsudskiego, rozbiórkę Soboru św. Aleksandra Newskiego – czy nieistniejący już budynek Wielkiej Synagogi.

Pojawiają się warszawskie postacie: gazeciarze i majdaniarze, żydowscy kupcy i chasydzi, policmajstrzy patrolujące ulice i apasze, eleganckie damy i szykowni kawalerowie. Przyglądamy im się z bliska, a oni spoglądają na nas z ciekawością. Zaglądamy do biednych dzielnic, gdzie życie nie było tak eleganckie i światowe jak w centrum. Uliczni rzemieślnicy i grajkowie, przytułki, targ na Kercelaku z przekupkami i handlarzami przywołują charakterny klimat stolicy robotników zapewniających siłę pracującą rozwijającego się miasta. Wyraźnie widoczne są szyldy reklamowe na kamienicach i tramwajach.

Z bliska oglądamy budowę Prudentialu, pierwszego drapacza chmur w Warszawie, ikoniczne budynki stolicy: Bank Gospodarstwa Krajowego, Muzeum Narodowe. Poznajemy także przedwojenne otoczenie Fabryki Norblina – fabryczki i zakłady, na których miejscu powstaje dziś technologiczny hub na Woli i nowe warszawskie city. Szczególne miejsce zajmuje sala poświęcona Fabryce Norblina. Tutaj robotnicy przychodzą na poranną zmianę, za chwilę maszyny ruszą pełną parą. Na zakończenie zasiądziemy w słynnym kinie Splendid. Wystawę zamyka sekwencja zdjęć i filmów wraz z aleją sław ówczesnego kina,, a także ówczesne plakaty, reklamy i pocztówki.

– W Fabryce Norblina kontynuujemy kulturalną spuściznę pierwszych jej właścicieli, rodziny Norblinów i Wernerów, którzy byli nie tylko wielkimi pasjonatami sztuki ale też wspierali wszelkie kulturalne inicjatywy. To dla nas ważne dziedzictwo, dlatego chętnie podejmujemy współpracę z artystami i udostępniamy nasze przestrzenie by rozwijać wrażliwość na sztukę. Teraz Fabryka Norblina otwiera się na zupełnie nowe doświadczenia będące dziełem pasjonatów z Art Box Experience, twórców niezwykłej multisensorycznej galerii, która odmieni kulturalne i rozrywkowe życie Warszawy. Fabryka Norblina jest pierwszym w Polsce miejscem, gdzie zobaczyć będzie można niesamowite pokazy sztuki na światowym poziomie, pełne wizualnych i dźwiękowych wrażeń dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. Inauguracyjna wystawa Retro Warszawa oparta jest na archiwalnych filmach sprowadzonych prosto z Paryża i Nowego Jorku, ale też na pamiątkach związanych z historią samej Fabryki. Częścią wystawy będzie bowiem kolekcja zdjęć, którą zakupiliśmy od rodziny Wernerów - przedwojennych właścicieli zakładów. Cieszymy się, że jako Fabryka Norblina możemy aktywnie uczestniczyć w tym kulturalnym wydarzeniu i dołożyć do niego swoją cegiełkę. Galeria Art Box Experience idealnie wpisuje się w klimat naszego kompleksu jako miejsca unikalnego, pełnego kultury, rozrywki oraz otwartości na sztukę, która niesie ze sobą niezastąpioną wartość dla obecnych i przyszłych pokoleń – na konferencji prasowej inaugurującej galerię – powiedziała Kinga Nowakowska, członkini zarządu i dyrektor operacyjna Grupy Capital Park.

W Art Box Experience przedwojenna Warszawa ożywa na powierzchni 800 m2 za pomocą systemu kilkudziesięciu najnowocześniejszych projektorów i zintegrowanych ruchomych ekranów. Każdy z odwiedzających może doświadczyć pełni wrażeń. Wizualnych, dzięki wysokiej rozdzielczości 4K, i dźwiękowych, co zapewnia precyzyjnie skonfigurowany system punktowego nagłośnienia w szerokim spektrum częstotliwości.

–Jednym z podstawowych założeń jakie przyjęliśmy, było zapewnienie wiarygodności przedstawianych informacji – stąd partnerstawa z uznanymi instytucjami kultury i muzeami. Połączenie tych kompetencji z najnowocześniejszą formułą techniczną, połączenie świata instytucji kultury, rozrywki, specjalistów od efektów wizualnych ze świata filmu i reklamy spowodowało, że Art Box Experience jest jak wehikuł czasu i przestrzeni pozwalający przenieść się w dowolne miejsce uniwersu. Towarzyszący Retro Warszawie program edukacyjny zapewnia udział w fascynującej, przeprowadzonej w nowoczesny sposób, lekcji historii. Lekcje szkolne przygotowane zostały przez doświadczonych edukatorów i są zgodne z podstawą programową nauczania, a program dla rodzin zapewni wiele radości i atrakcji . Retro Warszawa stanowić będzie ważną część narracji o mieście i jego dawnych mieszkańcach, bogatej kulturze artystycznej – z pewnością zainteresuje obecnych mieszkańców oraz przyjezdnych z Polski i zagranicy i stanie się jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy – zachęca Mateusz Labuda, współzałożyciel i wiceprezes zarządu Art Box Experience.