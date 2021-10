Mural autorstwa Tytusa Brzozowskiego we wnętrzach Fabryki Norblina

Mural autorstwa utytułowanego artysty Tytusa Brzozowskiego zdobi wnętrza Fabryki Norblina. Mural wykonała pracownia IDEAMO.

REKLAMA

We wnętrzach Fabryki Norblina powstał mural autorstwa Tytusa Brzozowskiego, malarza, architekta i twórcy obrazu.

Projekt muralu powstał na podstawie obrazu, który artysta namalował we wrześniu 2016 roku, zainspirowany zmianami, jakie rozpoczęły się w Fabryce Norblina.

Dzieło pojawiło się na ścianie o wielkości 22 mkw., na jednym z podziemnych poziomów Fabryki Norblina (-2), przy głównym wyjściu z parkingu.

Za wykonanie muralu odpowiada pracownia IDEAMO.

Na terenie Fabryki Norblina na warszawskiej Woli, której rewitalizacja niedawno dobiegła końca, powstał kolejny mural. Tym razem znalazł się on wewnątrz kompleksu. Autorem dzieła, na bazie którego został wykonany, jest Tytus Brzozowski – znany malarz, architekt i miłośnik stołecznej historii oraz architektury. Za realizację odpowiada pracownia Ideamo.

Przeczytaj także >> Otwarcie największego food hallu w Warszawie tuż-tuż. W zabytkowych pofabrycznych wnętrzach

Mural pojawił się na ścianie o wielkości 22 mkw., na jednym z podziemnych poziomów Fabryki Norblina (-2), przy głównym wyjściu z parkingu. Tytus Brzozowski jest akwarelistą i architektem, którego fascynują miasta - ich przemiany, historia oraz tożsamość. Szczególnym artystycznym sentymentem twórca darzy stolicę.

– Uwielbiam miasta gwarne i żywe, właśnie taka jest w moich pracach Warszawa. Projekt muralu powstał na podstawie obrazu, który namalowałem we wrześniu 2016 roku, zainspirowany zmianami, jakie rozpoczęły się w Fabryce Norblina. Jednym z powodów, dla których tak fascynuje mnie stolica, jest tempo w jakim nasze miasto się przeobraża. Poprzemysłowa Wola staje się centrum zmian zachodzących w niespotykanym tempie. Norblin zainteresował mnie szczególnie ze względu na nacisk, jaki tu położono na przestrzeń publiczną

i włączenie dawnej przemysłowej architektury do tkanki miasta. Ma to być miejsce tętniące życiem, pełne usług i atrakcji dla każdego i o każdej porze – mówi Tytus Brzozowski – malarz, architekt i twórca obrazu, na bazie którego powstał nowy mural w Fabryce Norblina.

Tytus Brzozowski ma na swoim koncie liczne realizacje artystyczne w przestrzeni miejskiej. Jego wielkoformatowe dzieła znajdziemy na ścianach warszawskich budynków m.in. na Woli (siedziba ZDM), Pradze Północ czy przy Rondzie Wiatraczna. Prace twórcy zdobią także wnętrza wielu firm i instytucji, m.in. poznańskiego hotelu Novotel czy Polskiego Funduszu Rozwoju w warszawskim „Cedecie”. Jest utytułowanym artystą – jego obrazy wystawiano m.in. podczas Sezonu Kultury Polskiej w Ningbo w Chinach, a także prestiżowego festiwalu ARTLIFE w Moskwie. Polska Organizacja Turystyczna natomiast również promuje nasz kraj na targach międzynarodowych poprzez prace artysty. Dodatkowo Tytus Brzozowski, w ramach swoich ekspozycji, prowadzi ciekawe i inspirujące prelekcje o architekturze oraz historii Warszawy.

Miejska nowoczesność tętniąca życiem