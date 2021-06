Mural, budki telefoniczne, strefa relaksu. CitySpace Rondo 1 odświeżyło wnętrza

Właśnie zakończyła się modernizacja centrum biurowego CitySpace Rondo 1 w Warszawie. – Całość jest bardzo efektowna, ponieważ samo lobby jest połączone z wyższymi piętrami, a za przeszkloną ścianą ukazuje się panorama Warszawy – mówi Lisa Zettlin, dyrektor zarządzająca CitySpace.

CitySpace, operator biur elastycznych, posiada 11 lokalizacji w 5 miastach Polski. Od kilkunastu miesięcy prowadzi intensywne działania rozwojowe – modernizuje istniejące lokalizacje oraz przygotowuje się do wejścia na nowe rynki. Właśnie zakończył odświeżanie centrum biurowego CitySpace Rondo 1, które znajduje się przy Rondzie ONZ w Warszawie.

Rondo 1 w nowej wersji

Metamorfozę przeszła większość przestrzeni, chociaż szczególnie duże zmiany widać w lobby, w którym nie tylko wymieniono meble czy odświeżono recepcję. Zmieniła się tam również organizacja przestrzeni: dodano dodatkowe elementy separujące oraz wstawiono stanowiska hot-deskowe. Powstały także nowe strefy: wypoczynkowa i jadalniana.

Lifting przeszła także strefa biurowa, w której zostały odmalowane ściany oraz wymienione meble. Dodatkowo, aby zapewnić komfort i prywatność pracy, wstawiono nowe pomieszczenia do rozmów telefonicznych. Nowa jest również strefa wypoczynku. Poza tym sekcja została oznakowana piktogramami oraz ozdobiona elementami graficznymi: fotografiami pobliskich wieżowców oraz muralem przedstawiającym krajobraz miejski, autorstwa Grupy Projektowej Kolektyf Wrocław.

Prawo i nieruchomości

Efektem modernizacji jest wyeksponowanie i wzmocnienie największych zalet centrum, do których należą reprezentacyjność, prywatność, intymność spotkań oraz połączenie komfortu biur prywatnych z kawiarnianym lobby. Biura obdarzone takimi zaletami szczególnie spodobały się firmom z branż prawniczej i nieruchomościowej, których w Rondo 1 jest kilkanaście. Według nich Rondo 1 to jeden z najlepszych adresów w mieście, od lat kojarzący się ze światem biznesu. Wśród atutów wymieniają m.in. komfort pracy, przyjazny personel administracyjny, kompletną infrastrukturę biurową, która pozwala skupić się na pracy, a także sale konferencyjne wyposażone w niezbędny sprzęt i meble. – W podobnym tonie o naszych biurach wypowiadają się przedstawiciele innych firm, którzy cenią sobie także dodatki w postaci smacznej kawy czy codziennej porcji owoców i słodkich przekąsek – zauważa Lisa Zettlin.

CitySpace Rondo 1 to pierwsze, jednocześnie najdłużej funkcjonujące, biuro w sieci operatora. – Przez ostatnie pięć lat przechodziło przez naturalny proces fluktuacji, czego efektem jest wykrystalizowanie się w nim dwóch branż, które cenią je w sposób szczególny – mówi Lisa Zettlin. – Prestiżowy adres zachęca do zakładania tu biura wirtualnego, na co zdecydowało się już kilkadziesiąt firm – podkreśla.

Rozwój biur elastycznych w Polsce

Oprócz zalet samych biur duże znaczenie dla firm ma także biurowiec, a zwłaszcza jego lokalizacja tuż przy stacji metra oraz jego wysoki standard. Rondo 1 to pierwszy w Warszawie biurowiec z certyfikacją LEED Gold i jeden z 10 najwyższych budynków w Polsce. – Istotny jest również biznesowy charakter otoczenia. W okolicy znajdują się siedziby najważniejszych firm sektora finansowego – zauważa Lisa Zettlin.

W ostatnim czasie operator wyremontował lub rozbudował dwa inne centra w Warszawie – CitySpace Park Rozwoju i CitySpace Beethovena, jak również CitySpace O3 w Krakowie, CitySpace Tryton w Gdańsku i CitySpace Nobilis we Wrocławiu. Poza tym w kwietniu operator otworzył zupełnie nowe biuro CitySpace Face2Face w Katowicach. W dalszej perspektywie planowane jest wejście na nowe rynki regionalne. Intensywne działania rozwojowe są prowadzone m.in. w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na biura elastyczne w całej Polsce.