Murale, rzeźba superbohatera i game roomy. Tak pracują specjaliści IT w Lublinie

Z recepcji wita ich rzeźba superbohatera IT, artystyczne murale zdobią ściany, a oprócz komfortowych miejsc pracy, czekają na nich chilloutroomy, coffee pointy i game roomy. Nowa siedziba Britenet pozytywnie zaskakuje!

2,8 tys. mkw., trzy piętra, miejsce pracy dla 400 osób i zaskakujący design. Nowa siedziba Britenet w Lublinie powstała z myślą o pracownikach. Za projektem stoi pracownia Kunkiewicz Architekci. Od lipca br. siedziba Britenet w Lublinie mieści się w nowym biurowcu na ul. Wojciechowskiej 9a. Tym samym udało się połączyć dwa lubelskie oddziały firmy z dwóch różnych lokalizacji. Chilloutroomy, game roomy i coffee pointy, a także ścianki z żywą zielenią, murale i dwumetrowa rzeźba superbohatera pozytywnie zaskakują w biurze Britenet.

Pierwszym skojarzeniem, na którym oparliśmy wstępną koncepcję nowego biura Britenet, było słowo "bright", wywodzące się z nazwy firmy. Tutaj nie mieliśmy wątpliwości co do efektu, jaki chcemy uzyskać: doświetlone wnętrze, jasne podłogi i drewno, bielona cegła, wysokie przeszklenia okien i ścianek działowych – wskazuje Mateusz Kunkiewicz, architekt i właściciel Kunkiewicz Architekci.

Najciekawsze dla architektów było poznanie od podszewki modelu pracy programistów oraz idei nowoczesnego biura, opartego nie tylko równowadze między pracą umysłową i odpoczynkiem, ale także hybrydowym trybie pracy.

Bazując na ciągłym dialogu z klientem wdrożyliśmy układ funkcjonalny dopasowany do potrzeb przyszłych pracowników. Zamiast korytarzy zaplanowaliśmy wspólne przestrzenie do przebywania i integracji. Nie zabrakło również ścianek z żywą zielenią, zaprojektowanych z myślą dobrym samopoczuciu użytkowników biura – opowiada Mateusz Kunkiewicz.

Dzięki współpracy Kunkiewicz Architekci z zaprzyjaźnionym zespołem grafików z Mocno Studio powstały autorskie wzory tapet i trzy oryginalne murale zaprojektowane i wykonane przez lubelskich artystów oraz pracowników Britenetu.

Gości w recepcji firmy Britenet wita dwumetrowa figura BriteMana. To symboliczny bohater IT.

To, co zdecydowanie jest niepowtarzalnym elementem projektu to imponujących rozmiarów, betonowa rzeźba, przedstawiająca wymyślonego wspólnie z grafikami superbohatera firmy. BriteMan trzymany był w tajemnicy przed pracownikami przez cały czas realizacji projektu i dopiero na otwarciu większość z nich ujrzała go po raz pierwszy – podkreśla Mateusz Kunkiewicz.