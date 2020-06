MUS bar&view w Poznaniu oferuje piękne widoki i piękne wnętrza. Za projektem stoją Easst Architects

Projektowana przestrzeń znajduje się na ostatniej kondygnacji wysokościowego budynku zlokalizowanego w samym centrum Poznania. Projektanci ze względu na bogactwo widoku jaki znajduje się za ogromnymi oknami zdecydowali się na maksymalne ograniczenie materiałów i kolorów. Za projektem stoi pracownia Easst.com.

Projektowana przestrzeń znajduje się na ostatniej kondygnacji wysokościowego budynku zlokalizowanego w samym centrum Poznania. Wszystkie ściany obwodowe są w pełni przeszklone a za nimi rozpościera się widok na wspaniałą panoramę miasta. Siatka elewacji jest regularna a pomiędzy słupami wykonanymi z czarnego betonu znajdują się ogromne tafle szkła. Budynek ten znajduje się w geometrycznym centrum najważniejszej dzielnicy miasta. Góruje nad miastem niczym nowoczesna rzeźba. Na wyciętych kaskadach bryły obiektu znajdują się zielone dachy.

Główne pomieszczenia funkcjonalne lokalu skomponowane są wokół trzonu budynku, w którym zlokalizowano klatki schodowe i windy oraz główny trzpień konstrukcyjny. Zapewnia to łatwą komunikację pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami i tworzy defiladę z pełnym dostępem do widoku miasta. Z przestrzeni wydzielono dwie główne sale, każda z nich obsługiwana będzie przez osobny bar. W sali głównej zlokalizowano małą i kompaktową kuchnię z pomieszczeniami pomocniczymi. W tej przestrzeni znalazło się też miejsce na scenę, na której mają odbywać się kameralne koncerty muzyki jazzowej i klubowe live act’y. Dodatkowo z przestrzeni wydzielono biura oraz szatnie dla gości.

Umeblowanie lokalu zaprojektowano jako mobilne, co pozwoli na dowolne kształtowanie przestrzeni w przypadku imprez o różnym charakterze. Do przestrzeni należą dwa tarasy, które również będą wyposażone w bary i siedziska. Latem będzie to idealne miejsce na spotkania koktajlowe oraz wydarzenia kulinarne. Projekt mebli powstał specjalnie dla tego miejsca a dizajnerzy zadbali aby materiał mebli idealnie dopełniał klimat przestrzeni. Siedziska zostały wybrane z minimalistycznej kolekcji polskiej firmy Noti.

Oświetlenie miało na celu delikatne podkreślenie charakteru intymnej przestrzeni i zostało pomyślane jako miriady punktów świetlnych. Różne grupy oświetleniowe mają zapewnić możliwość zmian scen oświetleniowych w zależności od pożądanego efektu. Nastrojowe i zmienne natężenie oświetlenie jest kluczowe dla realizacji przestrzeni, które w założeniu ma pełnić różne funkcje. Oświetlenie stolików oraz barów będzie regulowane, aby zapewnić maksymalną możliwość ściemnienia natężenia światła. Wnęki okien podświetlane będą delikatnymi smugami światła, dzięki czemu istnienie lokalu w budynku będzie zaakcentowane.

Projekt lokalu przewiduje zestawienie naturalnych i szlachetnych materiałów takich jak miedź, drewno, beton. Projektanci ze względu na bogactwo widoku jaki znajduje się za ogromnymi oknami zdecydowali się na maksymalne ograniczenie materiałów i kolorów. Na podłodze przewidziano gładź betonową w ciemnym, grafitowym kolorze. Elementy wykończeniowe ścian pomieszczeń oraz barów zaprojektowano jako kompozycje szlachetnych materiałów: miedzi, czarnej stali i czarnej siatki cięto-ciągnionej oraz drewna zastosowanego przy produkcji stołów i blatów. Dla kontrastu z białymi słupami i podciągami sufit wykończony będzie w ciemnym kolorze a jego przestrzeń pozostanie otwarta dodając do wysublimowanego dizajnu element industrialny. Projekt lokalu przygotowuje prestiżowa pracownia architektoniczna Easst.com, która jest odpowiedzialna za wystrój lokalu SQ w Starym Browarze, prywatnych rezydencji oraz wnętrz biurowych.