Muzeum Architektury we Wrocławiu tworzy świetlicę dla dzieci z Ukrainy

Od 8 marca br. w Muzeum Architektury zacznie działać "ArchiPrzystań" - miejsce, w którym dzieci z Ukrainy będą mogły się pobawić, porysować, spędzić czas z rówieśnikami. Przez cztery dni w tygodniu, od wtorku do piątku w godzinach 10.00-14.00, zespół muzeum przy wsparciu wolontariuszy znających język ukraiński oraz studentek i studentów z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu zaopiekuje się dziećmi w specjalnie przygotowanym do tego kąciku zabaw oraz poprowadzi dla nich różnego rodzaju zajęcia: architektoniczne i plastyczne.