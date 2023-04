Muzeum Miasta Łodzi z krzesłami Izraela Poznańskiego

To jedne z nielicznych mebli, które zachowały się z oryginalnego wyposażenia pałacu rodziny Poznańskich. Przez ostatnie lata nie były prezentowane, bo wymagały konserwacji. Teraz po jej zakończeniu, siedem krzeseł powróciło na ekspozycję stałą w Muzeum Miasta Łodzi.

Do Muzeum Miasta Łodzi powróciło po konserwacji siedem krzeseł będących częścią wyposażenia pałacu rodziny Poznańskich.

Meble wykonane zostały na przełomie XIX i XX wieku.

W prawym rogu wyciśnięto monogram z literą „P”, czyli symbolem rodziny Poznańskich.

Podczas prac konserwatorskich oczyszczono metalowe elementy krzeseł i zabezpieczono je przed korozją. Szczególną uwagę poświęcono skórzanym obiciom siedzisk. Poddano je mechanicznemu i chemicznemu oczyszczeniu, a następnie zostały uzupełnione ubytki lica skóry. Uzupełnione zostały również brakujące listwy rozporowe nóg krzesła oraz mosiężne ćwieki.

- Bardzo się cieszę, że udało się wygospodarować środki i przeprowadzić konserwację krzeseł. To są zawsze bardzo kosztowne działania, w tym przypadku kosztowały blisko 68 tys. zł. Natomiast, co kilka lat są one nieuniknione. A krzesła, które poddaliśmy konserwacji są wyjątkowo ważne dla nas, dla historii tego miejsca, bo należały do rodziny Poznańskich – mówi dyrektor MMŁ Magda Komarzeniec.

Krzesła świadkami ważnej historii Łodzi

Wykonane z drewna dębowego meble pokryte są skórą barwioną na kolor czerwony. Zostały wykonane na przełomie XIX i XX wieku. W prawym rogu wyciśnięto monogram z literą „P”, czyli symbolem rodziny Poznańskich. Zdobna litera jest otoczona ornamentem z liści i owoców. Charakterystyczny monogram był często używany przez Izraela Poznańskiego. W pałacu przy ul. Ogrodowej 15 taki symbol można zauważyć w wielu pomieszczeniach, zarówno tych reprezentacyjnych, jak i apartamentach prywatnych.

Krzesła są nie tylko świadectwem czasów rodziny Poznańskich, ale noszą na sobie ślady burzliwych losów Łodzi. Dwa siedziska wyróżniają się za sprawą znakowania wypalonego na tylnej części oparcia. Przedstawia traktor w ramce, poniżej którego umieszczono litery: P.P.T i M.R./Centrala. Co oznacza ten tajemniczy skrót? To nazwa Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i Maszyn Rolniczych, powołanego do życia w 1945 roku. Siedziba organizacji mieściła się w kamienicy przy al. Tadeusza Kościuszki 46.

Podczas urządzania gabinetów dla pracowników prawdopodobnie zadecydowano o przeniesieniu tam mebli z pałacu przy ulicy Ogrodowej. Nie wiemy, kiedy i w jakich okolicznościach krzesła wróciły na Ogrodową. Przypuszczamy, że decyzja ta zapadła w momencie przeniesienia zarządu centrali do stolicy. Wtedy krzesła musiały zostać oddane do pałacu– dodaje Magda Komarzeniec.