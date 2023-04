Muzeum Miejsca w sopockiej Operze Leśnej. Wiemy, kto odpowie za wnętrza i ekspozycję

Maping wyświetlany na dachu, nowe ścieżki plenerowe z atrakcjami, czy hologramy pozwalające poznać historię i architekturę leśnego amfiteatru – to tylko niektóre elementy nowoczesnego Muzeum Miejsca, które powstanie w Operze Leśnej w Sopocie. Właśnie podpisano umowę na wykonanie projektu wielofunkcyjnego budynku wystawienniczego.

Podpisanie umowy na wykonanie projektu to efekt rozstrzygniętego pod koniec 2022 roku konkursu na przygotowanie koncepcji wystawy „Muzeum Miejsca – Opera Leśna” oraz pomyślnie przeprowadzonych negocjacji z laureatem. Umowę, na scenie Opery Leśnej, sygnowali reprezentująca Gminę Miasta Sopotu wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim i Damian Mroczkowski, kierownik działu projektowego, przedstawiciel firmy MAE – Multimedia Art & Education Sp. z o.o., która wygrała konkurs.

– Chcemy wykorzystać potencjał tego miejsca nie tylko latem, ale przez cały rok, by pokazać zwiedzającym Operę Leśną – a jest ich w ciągu roku ponad 100 tys. – bogate i ciekawe dziedzictwo muzyczne Sopotu i Polski. Wystawa zrobi to w sposób nowoczesny i dostępny dla różnych grup zwiedzających osób. Budynek, w którym znajdzie się ekspozycja, wpisze się w otaczającą zieleń i leśny charakter tego miejsca – mówiła Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

W trakcie spotkania, przedstawicielki firmy MAE – Multimedia Art & Education przedstawiły prezentację zwycięskiej koncepcji wystawy „Muzeum Miejsca – Opera Leśna” i wiele szczegółów dotyczących przygotowywanej ekspozycji.

– W głównej przestrzeni widzowie zapoznają się z historią obiektu od powstania do czasów współczesnych. Będą też wystawy czasowe i lekcje muzealne. Na zewnątrz powstanie plenerowa ścieżka zwiedzania z punktami rozmieszczonymi na terenie Opery. Najbardziej spektakularny będzie maping wyświetlany na zadaszeniu sceny, a historia i zmieniająca się architektura obiektu zostaną zilustrowane na dużym hologramie. Pojawi się też budka telefoniczna nawiązująca do historycznych, stojących kiedyś na terenie Opery, do których po ogłoszeniu wyników konkursów festiwalowych ścigali się dziennikarze, chcący jak najszybciej przekazać wiadomość swoim redakcjom. Po wybraniu numeru będzie można odsłuchać historycznych relacji i przekonać się jak były tworzone. Ścieżka zwiedzania obiektu będzie podzielona na trzy strefy. Podstawowa, nasycona multimediami, z treściami wizualnymi, graficznymi, artefaktami – dla szerokiego grona odbiorców. Dla bardziej zaangażowanych zwiedzających będą stanowiska z wiedzą pogłębioną, także z informacjami ukrytymi, wymagające większego wysiłku, by do tych treści dotrzeć. Trzecią formą będzie zwiedzanie z audio przewodnikiem – opowiadały Agata Pasternak, dyrektor kreatywna i Aleksandra Kobzdej, architekt, projektantki z firmy MAE.