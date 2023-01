Muzeum na Księżym Młynie w Łodzi już otwarte

Księży Młyn w Łodzi w końcu ma własne muzeum. Przestrzeń wystawienniczą stworzono z eksponatów, które przynieśli mieszkańcy osiedla.

REKLAMA

Księży Młyn to niewątpliwy urbanistyczny fenomen w tkance architektonicznej miasta Łodzi. Całe szeregi bliźniaczych dwukondygnacyjnych budynków z czerwonej cegły rozciągają się wzdłuż kilku ulic.

W jednym z budynków powstało właśnie Muzeum Księży Młyn.

W jednej z famuł, pod adresem Księży Młyn, powstało Muzeum, które stworzyli sami mieszkańcy. Muzeum zostało stworzone z eksponatów, które przynieśli mieszkańcy osiedla. Odnajdziemy tu również cenne znaleziska, które udało się odkryć podczas prac budowlanych. W jednym z budynków na strychu pod podłogą w trakcie rewitalizacji znaleziono płyty Syrena Rekord, z największej wytwórni płytowej w Polsce działającej przed II wojną światową. Na zbiór eksponatów złożyły się pamiątki, fotografie i meble z okresu międzywojnia. Nie brakuje licznych drobiazgów, które pokazują ślady historii życia w Łodzi. Odnajdziemy tu m.in. maszynę do pisania, na której powstały liczne ekspertyzy techniczne, wiele tłumaczeń tekstów technicznych z niemieckiego na polski, kilkadziesiąt artykułów naukowych i referatów, trzy prace magisterskie i jeden doktorat.

To początek, twórcy mają w planach pozyskiwanie kolejnych pamiątek. Opiekę nad Muzeum sprawuje Stowarzyszenie Tylko Księży Młyn.

Księży Młyn

Księży Młyn w XIX wieku był samowystarczalną dzielnicą w mieście wzorowaną na angielskich osadach przemysłowych. Znajdowały się tu budynki fabryczne m.in. ogromna, przypominająca zamek przędzalnia, magazyny, famuły (domy mieszkalne dla robotników), szkoła, remiza straży ogniowej, dwa szpitale, gazownia, klub fabryczny, konsumy (sklepy), rezydencje właścicieli, a także bocznica kolejowa. Wszystko to planowo rozmieszczone wzdłuż prostych brukowanych uliczek i spójne architektonicznie. Obecnie to jedno z najciekawszych łódzkich osiedli przechodzi metamorfozę. Poza przestrzeniami wspólnymi do 2023 r. odnowionych zostanie łącznie aż 47 budynków (mieszkalnych, jak i dawnych komórek oraz zabudowań gospodarczych). Zaawansowanie prac rewitalizacyjnych to już ponad 80 proc.. Muzeum Księży Młyn, ul. Księży Młyn 2 (wejście od ul. Tymienieckiego).