Muzeum selfie powstało w Poznaniu. Zaskoczy nas... słodki design

Muzea selfie podbiły świat, teraz jedno z nich otwiera się w poznańskiej Galerii Malta. Zgodnie z obowiązującymi trendami dominuje w nich "słodki design" i iluzjonistyczna scenografia, która stwarza wiele możliwości fotograficznych. Nie zabraknie też słynnych koziołków!

Muzea selfie z powodzeniem funkcjonują już na całym świecie. Zgodnie z obowiązującymi trendami dominuje w nich „słodki design” i iluzjonistyczna scenografia, która stwarza wiele możliwości fotograficznych. Do tej pory tego typu miejsca w Poznaniu jeszcze nie było. Otwarte w Galerii Malta Be Happy Museum, inspirowane m.in. Trick Eye w Seulu, Selfie Factory w Londynie oraz Museum of Ice Cream w Nowym Jorku czy San Francisco, stanie się – jednym z niewielu w kraju – nowatorskim muzeum sweet artu z niepowtarzalnymi atrakcjami, zajmującym aż 600 metrów kwadratowych powierzchni.

Odwiedzający będą mieli możliwość spacerowania wśród olbrzymich słodyczy i pozowania na tle dziesiątek różnorodnych scen. W muzeum znajdą się również pokoje iluzji ze scenografią „oszukującą” ludzki umysł. Praktycznie co krok będzie można wykonać niepowtarzalne zdjęcie, które później zrobi furorę na Instagramie czy nagrać film na TikToka. Wizyta w muzeum przypadnie do gustu zapewne nie tylko fanom mediów społecznościowych, ale także całym rodzinom, które chcą spędzić czas na wyjątkowej zabawie w niepowtarzalnej scenerii.

- Mamy świadomość tego, że klienci są coraz bardziej wymagający. Mają też coraz większe oczekiwania dotyczące atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Muzea tzn. nowej generacji – kreatywne, pobudzające wyobraźnię, angażujące i wykorzystujące nowe technologie – cieszą się coraz większą popularnością. Nie może więc ich zabraknąć także w naszej ofercie – mówi Lech Polański, dyrektor Galerii Malta w Poznaniu.

Co ciekawe każda wizyta w Be Happy Museum gwarantuje odwiedzającym nowe doświadczenia, ponieważ ekspozycja będzie systematycznie zmieniania i wzbogacana o dodatkowe elementy. Z racji obecności muzeum w stolicy Wielkopolski uwzględniono w niej również lokalny akcent.

- Staramy się, by w każdej lokalizacji zaskoczyć odwiedzających czymś charakterystycznym dla danego miejsca. W Poznaniu nie zabraknie oczywiście słynnych koziołków. Pojawią się w zaskakującym stylu sweet art – zapowiada Jowita Pełczyńska, właściciel - pomysłodawca - projektant Be Happy Sweet Art & Illusion Museum.

Otwarcie Be Happy Museum zaplanowano na 29 maja. W związku z obowiązującymi w kraju obostrzeniami sanitarnymi organizator wystawy zadbał o bezpieczeństwo odwiedzających i wprowadził procedury chroniące ich zdrowie. Wszystkie eksponaty i elementy narażone na dotykanie będą systematycznie odkażane. Ograniczona zostanie liczba osób, które mogą jednocześnie przebywać na terenie muzeum. Przy wejściu trzeba będzie zdezynfekować ręce lub założyć jednorazowe rękawiczki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi na czas fotografowania lub nagrywania filmiku można będzie zdjąć maseczkę. Należy ją jednak założyć niezwłocznie po wykonaniu zdjęć i dodatkowo cały czas zachować bezpieczny dystans w stosunku do innych osób.