Muzeum Śląskie na 4 Design Days. Wykład i pop’upowa wystawa

Pop’upową wystawę i wykład o kolekcji designu przygotowało Muzeum Śląskie na 4 Design Days (26-29 stycznia, www.4dd.pl). To fantastyczna okazja, aby zapoznać się z wybranymi obiektami oraz posłuchać o idei i założeniach projektu prowadzonego przez kustoszy Magdalenę Niziołek i dr. Michała Burdzińskiego.

Muzeum Śląskie w Katowicach może poszczycić się kolekcją sztuki nowoczesnej Tadeusza Dobrowolskiego, kolekcją sztuki współczesnej, w której duża część dzieł została pozyskana do zbiorów muzeum w grudniu 2018 roku (ze Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej) czy unikatową na skalę kraju, kolekcją sztuki plastyki nieprofesjonalnej.

Tylko ok. 2 proc. dzieł ze zbiorów muzeum prezentowana jest na wystawach stałych i czasowych. Pozostałe obiekty i nowe nabytki przechowywane są w muzealnych magazynach.

Własna kolekcja designu

XXI wiek charakteryzuje się dużą zmiennością i ciągłym wymogiem nowości i bycia na czasie. By zadbać o dorobek współczesnych artystów, przygotować się do popularyzacji i edukacji w zakresie twórczości „up to date” zespół działu sztuki wyszedł w 2020 roku z inicjatywą rozbudowania dawnej kolekcji rzemiosła artystycznego. Obiekty z okresu art déco czy secesji, ich dostępność na rynku sztuki, jest już dość mocno ograniczona, obiekty trafiły do kolekcji innych muzeów i instytucji sztuki.

Inaczej jest z wzornictwem artystycznym i przemysłowym po roku 1990. To właśnie na obiektach unikatowych pod względem formy, materiału czy funkcjonalności wytworzonych po roku 1990 Muzeum Śląskie postanowiło budować własną kolekcję designu.

Muzeum sprzyja fakt, że wielu artystów, pracowni, ASP oraz inicjatyw pokroju Śląska Rzecz zlokalizowanych jest właśnie na Śląsku.

Pop’ upowa wystawa i wykład na 4 Design Days

Wybrano trzy zaskakujące obiekty do prezentacji pop up’owej. Obejrzeć będzie można między innymi najlżejsze krzesło świata – Ultraleggera zaprojektowane przez Oskara Ziętę w 2019 roku. To krzesło manifest. Hołd oddany Gio Pontiegmu, który w 1957 roku zaprojektował krzesło Superleggera. Ostateczna forma Ultraleggera przez soczewkę monomateriałowości skupia złożone zagadnienia z dziedziny ekologii, technologii i ekonomii. Krzesło zbudowane jest na ultralekkiej, wytrzymałej ramie wykonanej w innowacyjnej technologii FiDU. Wszystko wykonane z jednego materiału - najwyższej jakości aluminium. Cała konstrukcja waży niewiele ponad 1660 g.

Podczas 4 Design Days 2023 warto odwiedzić pop up’ową wystawę oraz wysłuchać kustoszy Muzeum Śląskiego w Katowicach, którzy snuć będą opowieść o obecnej oraz przyszłej kolekcji designu.

Co ważne, z biletem/zaproszeniem/identyfikatorem z 4 Design Days można do końca lutego przyjść do Muzeum Śląskiego i odebrać wejściówkę za 1 zł (promocja ważna do 28 lutego 2023) i zwiedzać m.in. wystawę Abakanowicz w galerii jednego dzieła oraz pierwszą w Europie wystawa poświęcona kulturze, językowi, komunikacji osób głuchych.