Muzeum Warszawy bardziej dostępne dla wszystkich odwiedzających

Dzięki niedawno wprowadzonym ulepszeniom, gdy Muzeum Warszawy ponownie otworzy się na odwiedzających, każdy będzie mógł odkrywać fenomen stolicy. Dzięki nowym inwestycjom muzeum stało się bardziej dostępne dla seniorów, rodzin z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami.

Muzeum Warszawy wsłuchuje się w głosy odwiedzających i dostosowuje się do ich potrzeb. Dzięki nowym inwestycjom wystawa główna stała się jeszcze bardziej dostępna, szczególnie dla seniorów, rodzin z małymi dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Gdy Muzeum ponownie otworzy się po przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną, wszyscy odwiedzający będą mogli wczuć się w opowieść o dziejach stolicy, którą noszą w sobie eksponaty w 21 Gabinetach i mury 11 zabytkowych kamienic.

Wystawa główna Muzeum Warszawy to ponad 7300 eksponatów: fotografii, obrazów, rysunków, ubiorów, wyrobów rzemieślniczych i przedmiotów codziennego użytku. Stanowią one punkt wyjścia do opowiedzenia historii osób, wydarzeń i procesów, które ukształtowały współczesną Warszawę. Dzięki niedawno wprowadzonym ulepszeniom każdy będzie mógł odkryć fenomen stolicy i poznać jej mieszkańców, a przedmioty, które często skrywają wielkie historie, będą prezentować się w całej okazałości.

Wprowadzone zmiany to między innymi dodatkowe panele informacyjne i identyfikacyjne, dzięki którym także osoby z niepełnosprawnością wzroku będą mogły dowiedzieć się więcej o zabytkowych kamienicach i detalach architektonicznych, podziwiać wyjątkowe pamiątki oraz łatwiej poruszać się w przestrzeni Muzeum.

Rozbudowana zostanie “Makieta XVIII-wiecznej Warszawy”, która zyska nie tylko nowe grafiki i legendę, ale także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku i ruchu. W Gabinecie Ubioru pojawią się nowe manekiny pozwalające na prezentację nieudostępnianych wcześniej strojów, a zabytkowe stropy z polichromiami z przełomu XVII i XVIII w. są teraz jeszcze lepiej widoczne dzięki specjalistycznym konserwatorskim lampom.

– Muzeum Warszawy zachęca do poznawania miasta wszystkimi zmysłami. Nasze wystawy czasowe i program edukacyjny przygotowujemy tak, by mógł w nich uczestniczyć każdy, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności czy wiek. Dbamy również o pełną dostępność wystawy głównej i słuchając naszej publiczności wprowadzamy kolejne udoskonalenia – mówi Katarzyna Szafrańska, główna specjalistka ds. dostępności Muzeum Warszawy.

Zamówienie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. „Modernizacja wystawy głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta” w ramach program MKiDN na rok 2020 pn. „Wspieranie działań muzealnych”.