Myślisz, że tylko prokrastynacja? 10 błędów, które możesz popełnić na home office

Za​niechane obowiązki domowe, podjadanie, usunięcie pyłku kurzu, który nagle niesamowicie zaczyna denerwować – to i wiele innych nagle wydaje się niesamowicie ważne. Wszyscy to znamy i walczymy z pokusami wynikającymi z pracy z domu. Chociaż rozwiązanie to chroni zdrowie nasze oraz naszych najbliższych musimy się przestawić na inne funkcjonowanie. Jak to zrobić i nie popełniać najczęstszych błędów?

Jak wynika z badań przeprowadzonych dla marki Lorus najwięcej czasu zazwyczaj zajmuje nam dojazd do firmy, jego aktualny brak pozwala nam na zaoszczędzenie cennych godzin, a czas pomimo tego często przepływa przez palce. Odnajdując się w nowej rzeczywistości, chociaż chcemy jak najlepiej często mamy problem z dostosowaniem się do sytuacji i nieświadomie popełniamy błędy, które sprawiają, że ciężej jest nam pracować. Poradzenie sobie z nimi i ich niwelacja sprawią, że nie tylko efektywniej będziemy pracować, ale też wyznaczymy granicę między życiem zawodowym a prywatnym.

1. Nie nadajesz życiu rytmu

Brak określonego planu dnia oraz ram czasowych wykonywanych zadań mogą prowadzić do zaniedbania wielu czynności. Łatwiej tutaj także o prokrastynację kiedy pracę zaczynasz „za chwilę”, „o pełnej godzinie” lub „potem”. Ustalenie sztywnych godzin pracy oraz odpoczynku to klucz do osiągnięcia work life balance w przestrzeni domowej. Nie zapominajmy także o tym, że działa to w drugą stronę, nie wychodząc z pracy mamy tendencję do dłuższego siedzenia przed komputerem i robienia rzeczy po godzinach. Przesada w żadną stronę nie jest wskazana, a więc zaplanujmy harmonogram dni roboczych i trzymajmy się go.

2. Pracujesz w piżamie

Poranne rozmemłanie nie wpływa dobrze na naszą produktywność, ani gotowość do zajmowania się intelektualnie wymagającymi zadaniami. Ważne więc jest danie sobie rano czasu na rozbudzenie się, przygotowanie śniadania i przebranie, aby wysłać do mózgu sygnał o gotowości do kolejnych działań. Pomoże to w rozbudzeniu i nie będziemy zasypiać przed komputerem. Najlepiej jest ustalić godzinę pobudki i się jej trzymać, nie siadajmy do pracy chwilę po wstaniu z łóżka.

3. Masz złe miejsce do pracy

Praca z łóżka w 99 proc. przypadków nie będzie efektywna, nie jest to ani miejsce, w którym dobrze się myśli i obsługuje komputer, ani wygodne. Teraz może wydawać się rajem na ziemi, za to bóle pleców, które mogą zacząć nękać w najbliższym czasie skutecznie wyprowadzą z błędu – tylko po co ryzykować? W miarę możliwości wydziel sobie przestrzeń, w której będziesz tylko i wyłącznie pracować. Nie musi być ona duża, ale powinna pozwolić na ustawienie komputera, myszki, notatek i kubka z kawą, najlepiej gdyby nie była w centrum pomieszczenia, wtedy po zakończeniu zawodowej części dnia nie będziesz myśleć o pracy. Jeśli mieszkasz z rodziną, chociaż na pewno ją kochasz, postaraj się pracować w pomieszczeniu, które nie jest użytkowane cały czas przez pozostałych domowników. Jeśli salon jest zajęty, może lepiej będzie wstawić stolik do sypialni i tam stworzyć swoją oazę?