Na Dzień Mamy 2022. Prezent na ostatnią chwilę

26 maja świętujemy Dzień Matki w 2022 r. Z tej okazji warto kupić wyjątkowy prezent dla mamy. Warto zastanowić się, jaki upominek przyniesie najwięcej radości i wybrać idealny, dopasowany do gustu i upodobań.

26 maja to idealna okazja, aby podziękować mamie za ogrom wsparcia, który okazuje nam na co dzień.

Poszukując najlepszego prezentu na Dzień Matki w 2022 r. pamiętajmy, że największą wartość mają te wybrane od serca.

Bardzo dobrym pomysłem będzie wspólnie spędzony czas – na spacerze, przy pysznej kawie czy na zakupach.

Wybierzmy coś, co będzie dobrane do jej zainteresowań – na przykład upiększy domową przestrzeń i będzie strzałem w dziesiątkę.

Dla mamy lubiącej domowe SPA

Jeżeli Twoja mama dba o wieczorne rytuały pielęgnacyjne, na pewno chętnie wykorzysta różne akcesoria, które pomogą zrelaksować się i spędzić przyjemne chwile. Bardzo ważnym elementem jest sama przestrzeń i odpowiednia oprawa kosmetycznych zabiegów – wystarczy kilka stylowych dodatków, aby umilić czas spędzany w domowym zaciszu. Świetnym pomysłem jest zakup stylowych świeczników, ulubionych świec, czy mis dekoracyjnych. Dobrze sprawdzą się także ręczniki w pastelowych odcieniach czy miękki dywanik, które nie tylko będą praktyczne, ale również mogą odświeżyć aranżację łazienki.

Świetnym pomysłem jest zakup stylowych świeczników, ulubionych świec, czy mis dekoracyjnych, fot. mat. prasowe

Jeżeli Twoja mama jest fanką ciepłych kąpieli, ucieszą ją świece i świeczniki, które nadadzą przestrzeni niepowtarzalny klimat. Przydatną rzeczą przy kąpielach będą też dywaniki, które sprawdzą się w każdej łazience - wspomina Natalia Nowak, ekspertka ds. aranżacji wnętrz Salonów Agata.

Dla mamy kochającej prace w ogrodzie

Dla mamy, która kocha zieleń i ogród, pomyślmy o roślinie w doniczce, która będzie w jej ulubionym stylu i kolorze - takiej, która dopasuje się do wystroju, ale również będzie praktyczna. Świetnym pomysłem na prezent są także tekstylia ogrodowe. Ciepły koc to coś, co na pewno przyda się podczas letnich wieczorów, a w połączeniu z kubkiem w botaniczne wzory i ulubioną książką stworzą zestaw po prostu idealny. Każda mama doceni także wygodny, wiszący fotel, z którego będzie mogła podziwiać efekty swojej pracy w ogrodzie.

Ciekawą propozycją dla mam, które kochają kwiaty, są stylowe wazony. Dzięki nim nie tylko wyeksponujemy piękno bukietów, ale dodamy również do wnętrza pozytywną energię. Pamiętajmy, aby poszukiwać takich, które w domowej aranżacji będą świetnie korespondowały pod względem kształtu, wzoru i koloru.

- nadmienia Natalia Nowak.

Dla mamy - mistrzyni gotowania

Mamy, które lubią gotować i z chęcią spędzają czas w kuchni, ucieszą takie upominki, jak forma do pieczenia, piękny komplet obiadowo-kawowy lub patera na ciasto. Miłym prezentem będzie też zestaw kuchenny, zawierający rękawice i łapkę – to bezpieczeństwo i wygoda w jednym. Poza tym - jak powszechnie wiadomo – kubków nigdy za wiele, dlatego warto znaleźć taki, który stanie się ulubionym wyborem na poranne kawy, umilając każdy poranek mamy.

Dla mamy pracującej, w ciągłym biegu

Mamy pracujące i zabiegane docenią kubki termiczne, które będą mogły napełnić ciepłą kawą i mieć zawsze przy sobie. Magia tkwi właśnie w małych gestach - kawa z kubka od ukochanej córki czy syna to gotowy przepis na uśmiech z każdym kolejnym łykiem ulubionego napoju. W okresie wiosenno-letnim równie dobrze sprawdzi się butelka z zamknięciem na wodę czy sok. Świetnym pomysłem jest również organizer na biurko, dzięki któremu łatwiej będzie utrzymać porządek.

By umilić chwile odpoczynku

Dla mam kochających odpoczynek w domowym zaciszu z ulubioną książką w dłoni, stylowa lampa czy przytulny kocyk z oryginalnym wzorem będzie strzałem w dziesiątkę. Dobrze sprawdzi się też komplet pościeli w letnie wzory lub poszewki dekoracyjne, które wprowadzą wakacyjny i słoneczny klimat.

Dla mamy, która uwielbia dekorować swoją przestrzeń

Dodatki to coś, co kocha każda kobieta. Dlatego prezent w postaci pięknej misy dekoracyjnej, tacy do tworzenia kompozycji ze świec lub obrazu, który odmieni aranżację ścian to zawsze dobry wybór. Święto mamy jest idealną okazją, aby podarować jej ramkę uzupełnioną zdjęciami najbliższych. Jeśli dodatkowo chcemy zadbać o dobrą ekspozycję fotografii, podarujmy mamie stylową nocną lampkę, która również ociepli wnętrze.

Dodatki mają wielką moc, a ich niewątpliwą zaletą jest to, że nie potrzebujemy dużego budżetu, aby wybrać coś naprawdę wyjątkowego. Świetnym pomysłem jest więc wybór domowych akcesoriów i gadżetów dekoracyjnych, aby subtelnie odmienić przestrzeń - dodaje Natalia Nowak.

Niezależenie od budżetu, każdy ma szansę znaleźć odpowiedni upominek dla ukochanej mamy. Pamiętajmy, aby celebrować piękne chwile z mamą przez cały rok, nie tylko w Dzień Mamy.