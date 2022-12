Na kulinarnej mapie Gdyni pojawiła się nowa ekskluzywna cukiernia. Za wystrój nowego lokalu odpowiada pracownia Republika Architektury.

REKLAMA

W Gdyni zaczęła działać nowa ekskluzywna cukiernia sieci Kaiser Patisserie.

Marka Kaiser niesie ze sobą akcenty inspirowane światem mody i designu, które są widoczne także we wnętrzach.

Za wystrój gdyńskiego lokalu odpowiada trójmiejska pracownia projektowa Republika Architektury.

Oferta gdyńskich cukierni wzbogaciła się o nowy lokal - Kaiser Patisserie – ekskluzywną cukiernię, która dołączyła do sieci grupy lokali funkcjonujących już w Berlinie, Słupsku, Gdańsku i Sopocie. Cukiernia powstała w prestiżowej lokalizacji w inwestycji Bank Polski 1929 przy ulicy 10 Lutego.

Perła gdyńskiej architektury

Inwestycja Bank Polski 1929, zrealizowana przez Modernę Holding, to kompleks składający się z dwóch budynków: odrestaurowanego pod nadzorem konserwatora gmachu dawnego banku oraz modernistycznego apartamentowca. Projekt łączy dwa style: od zachodu i południa klasycyzm, od wschodu współczesny modernizm.

Realizacja ta zdobyła uznanie międzynarodowego jury konkursu European Property Awards. Parter budynku przeznaczony jest na lokale usługowe i to właśnie tutaj od grudnia mieszkańcy i odwiedzający Trójmiasto goście mogą korzystać z oferty nowej, butikowej cukierni, której specjalnością są naturalne wyroby cukiernicze, z których każdy jest małym dziełem cukierniczej sztuki.

Jak w paryskiej kawiarni

Marka Kaiser niesie ze sobą akcenty inspirowane światem mody i designu, które są widoczne także we wnętrzach. Za wystrój gdyńskiego lokalu odpowiada trójmiejska pracownia projektowa Republika Architektury. Inspirujące wnętrza, zapierający dech w piersiach widok na tętniące życiem ulice Śródmieścia, dobry dojazd oraz bliskość morza, to niewątpliwe atuty inwestycji Bank Polski 1929.

W Gdyni zaczęła działać nowa ekskluzywna cukiernia sieci Kaiser Patisserie. fot. mat. prasowe

Wyjątkowa lokalizacja zasługuje na wyjątkowych najemców. Cieszymy się, że Kaiser jest jednym z nich. Mieszkańcy Gdyni już od progu będą mogli poczuć się tu niczym w jednej, z paryskich kafejek. Obecnie do wynajęcia w Banku Polskim 1929 pozostały jeszcze dwa lokale usługowe. Wierzymy, że wkrótce uda się nam tu stworzyć przestrzeń, która będzie sprzyjała spędzaniu wolnego czasu w historycznym centrum Gdyni – mówi Magdalena Malara-Świtońska – PR Manager Moderna Holding.

- To niezwykle udane sąsiedztwo we wspaniałej, prestiżowej lokalizacji, która wpisuje się w charakter i misję Kaiser Patisserie. Chcemy dostarczać naszym klientom produkty i usługi najwyższej jakości. Wierzymy, że nasze podejście do kreowania smaku w połączeniu ze stylową aranżacją lokalu sprawią, że nasza nowa lokalizacja stanie się stałym miejscem spotkań zarówno dla mieszkańców Trójmiasta, jak i turystów – podsumowuje Sławomir Gojdź - właściciel Kaiser Patisserie.

- Nasza marka stała się rozpoznawalna daleko poza regionami, w których posiadamy lokale. Każdego dnia odbieramy wiadomości z prośbami pojawienia się w kolejnych miejscowościach, co jest dla nas bardzo miłe. Gdynia, to piąta po Berlinie, Gdańsku, Słupsku i Sopocie lokalizacja, w której powstał nowy lokal, a już w pierwszym kwartale 2023 roku planujemy kolejne – dodaje Radek Jaros – dyrektor marketingu i rozwoju Kaiser Patisserie.

Słodkie dzieła sztuki

Za desery we wszystkich cukierniach odpowiada zespół wykwalifikowanych cukierników, którzy kreują nowe smaki w pracowni produkcyjnej w Słupsku. Cukiernia słynie z wysokiej jakości, opartej na naturalnych produktach; cynamon jest sprowadzany z Zanzibaru, wanilia z Madagaskaru, a skórka pomarańczowa wprost z Korsyki. Oferta cukierni jest bogata i w dużej mierze ujednolicona dla wszystkich punktów. Jej specjalnością są: monodesery, makaroniki, praliny, torty, ciasta, wypieki, lody rzemieślnicze, kanapki oraz kawa. Dodatkowo, czas gościom urozmaica bogaty wybór starannie wyselekcjonowanych alkoholi. W styczniu właściciel marki planuje otwarcie swojego pierwszego lokalu w Warszawie. Tym razem w inwestycji Moderna Powiśle.