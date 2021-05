Na lotnisku w Rzeszowie stanie urządzenie do detekcji koronawirusa

Firma ML System podpisała list intencyjny z Portem Lotniczym „Rzeszów-Jasionka”, który zadeklarował chęć zastosowania „Covid Detectora" do badania pasażerów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Urządzeniem do testowania pasażerów jest zainteresowane również Lotnisko Chopina w Warszawie.

REKLAMA

ML System uzyskał wyniki oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności „Covid Detectora” do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym, zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 z wydmuchiwanego powietrza.

Firma podpisała list intencyjny z Portem Lotniczym „Rzeszów Jasionka”, który zadeklarował chęć zastosowania „Covid Detectora" do badania pasażerów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Urządzenie ma być zlokalizowane w tzw. strefie otwartej terminala pasażerskiego, dostępnej zarówno dla podróżnych, jak i pozostałych użytkowników lotniska.

ML System uzyskał wyniki oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności „Covid Detectora” do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym, zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 z wydmuchiwanego powietrza. Zgodnie z otrzymanym raportem wyniki badań są zgodne ze Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS CoV-2 na dzień 14.11.2020 oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która rekomenduje stosowanie szybkich testów antygenowych, które cechują się czułością ≥80% i swoistością ≥97% w porównaniu z metodą genetyczną.

- Uzyskaliśmy wyniki przydatności klinicznej, zgodne z rekomendacjami WHO. Dobrze wykorzystaliśmy czas trzeciej fali pandemii. Naszym urządzeniem przebadano ponad 700 pacjentów, uzyskano ponad 5000 pomiarów. Osiągnięty został ważny kamień milowy na drodze komercjalizacji „Covid Detectora”. Naszym celem jest uzyskanie dopuszczenia urządzenia do masowego stosowania zarówno w trybie profesjonalnym wykonywanym przez diagnostów, jak i do tzw. „samokontroli”, gdzie urządzenie będzie mogło być stosowane powszechnie np. w zakładach pracy, urzędach czy placówkach oświatowych - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

- Szybka diagnostyka w miejscach publicznych i dużych skupiskach podczas imprez masowych ma kluczowe znaczenie w walce z koronawirusem i jego mutacjami, a w przyszłości z innymi patogenami. Zdajemy sobie sprawę z ogromnej roli społecznej naszego wynalazku i dążymy do tego, aby dziś nasze urządzenie odegrało istotną rolę w walce z pandemią, a w przyszłości być może zrewolucjonizowało świat diagnostyki medycznej. Cyfrowa postać materiału genetycznego pobieranego od tysięcy ludzi w ramach badania może dać niespotykany wcześniej potencjał badawczo-analityczny, do wykrywania wielu chorób, nie tylko Sars-Cov-2. Będzie to możliwe dzięki tworzeniu sieci zależności z wykorzystaniem m.in. zjawisk fizyki kwantowej i uczenia maszynowego - dodaje Dawid Cycoń.

Ustalenie w warunkach klinicznych potencjału Covid Detectora w diagnostyce z wykorzystaniem krwi - celem wykrycia przeciwciał - oraz wymazów z nosogardzieli i policzków pacjenta zgodnie z przyjętym harmonogramem badania będzie miało miejsce w terminie późniejszym.