Na rynek hotelowy wkracza finlandzki koncept. Oto Noli Studios

Na warszawskim Mokotowie otworzy się pierwsza lokalizacja Noli Studios - finlandzkiego konceptu hotelowego skierowanego do lubiących elastyczność gości.

REKLAMA

Noli Studios to koncept stworzony przez NREP, dla młodych ludzi poszukujących mieszkań oraz dla turystów, którzy pragną wygód domowych w połączeniu z udogodnieniami typu hotelowego.

Gotowe do zamieszkania studio oferują prywatność, jednocześnie zapewniając rozbudowane usługi i dostęp do wspólnych przestrzeni.

Noli Studios wprowadza na polski rynek nowość w obszarze krótko- i długoterminowego pobytu i umożliwi swoim klientom nie tylko wygodne, szybkie i niezwykle elastyczne zakwaterowanie w różnych typach studio, ale również zaoferuje szereg usług towarzyszących. Pierwsza lokalizacja powstaje na warszawskim Mokotowie.

- Oferujemy szeroki wybór studio o różnej wielkości i wyposażeniu. Klienci mogą wybrać jedną z dwóch opcji umowy, w zależności od tego, jak długo planują zostać. Umowa elastycznego pobytu jest każdorazowo ważna przez jeden miesiąc i trwa przez wybrany przez klienta czas. Pobyt krótki można porównać do rezerwacji w tradycyjnym hotelu – mówi Marta Karteczka, Head of Operations, Serviced Living in Poland.

Zgodnie z ideami przyjętymi w Noli Studios, klienci będą czuć się w studio jak u siebie w domu, mając równocześnie możliwość szybszej zmiany swoich planów. Maksymalne ułatwienia dotyczą nie tylko samego wynajęcia komfortowej i nowocześnie urządzonej przestrzeni, ale również elastycznej rezygnacji z zakwaterowania. Noli Studios uprościło proces poszukiwania i zakwaterowania tak, by nie wymuszał on konieczności planowania z dużym wyprzedzeniem i dodatkowego płacenia kaucji. Rozwiązania te sprawdzą się idealnie w przypadku osób poszukujących komfortowego miejsca do spędzenia wybranego okresu– nie tylko osób podróżujących, ale również wszystkich, dla których przemieszczanie się i mieszkanie w różnych miejscach jest elementem stylu życia, edukacji czy pracy zawodowej.

- Elastyczne opcje pobytu to jednak tylko jedna z zalet wyróżniających Noli Studios na tle konkurencji. Przyświecała nam idea zmieniania świata na lepszy oraz założenie, że w realiach nieustannie ewoluującej rzeczywistości warto otworzyć się na spełnianie potrzeb klientów w nowy sposób, co zaowocowało wprowadzeniem innowacyjnych funkcjonalności. Jednym z takich rozwiązań są przestrzenie dzielone z innymi, takie jak siłownia, pralnia czy miejsca do wypoczynku (np. taras na dachu) lub wspólnego gotowania i spożywania posiłków – dodaje Marta Karteczka.

Wspólna kuchnia i jadalnia w Noli to ponad 100 metrów kwadratowych przestrzeni, która jest w pełni wyposażona w najnowszy sprzęt i wszystkie potrzebne akcesoria. Jedna ze ścian jest w całości przeszklona i wychodzi na taras.

Nie zabrakło również opcji dla osób, które są jednocześnie w podróży i w pracy – dla nich Noli Studios wprowadziło komfortowe przestrzenie do coworkingu. Wszystkie te możliwości wspierają tworzenie się relacji międzyludzkich i niosą ze sobą ważną, społeczną wartość. Jednocześnie zapewniają prywatną przestrzeń i umożliwiają spotykanie się z innymi ludźmi tylko wtedy, gdy ma się na to ochotę.