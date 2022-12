Na Śląsku debiutuje koncept BubbleJoy. W Galerii Katowickiej napijesz się herbaty bąbelkowej

W Galerii Katowickiej można napić się kultowego napoju rodem z Tajwanu – herbaty bąbelkowej, tym razem w wydaniu debiutującego na Śląsku konceptu BubbleJoy.

REKLAMA

W grudniu br. w Galerii Katowickiej otworzył się pierwszy na Śląsku lokal BubbleJoy.

W BubbleJoy napijemy się kultowego napoju rodem z Tajwanu – herbaty bąbelkowej.

Czy picie herbaty może oferować dobrą zabawę – zapewniać klientom centrów handlowych tak istotne z perspektywy sukcesu rynkowego wrażenia i możliwość spędzenia czasu na czymś więcej, niż tylko zakupy? Jeśli tą herbatą jest bubble tea – na pewno. Zaskakujący bąbelkami napój podbił cały świat. W grudniu w Galerii Katowickiej otworzył się pierwszy na Śląsku lokal o radosnej nazwie BubbleJoy i kolorowej ofercie bąbelkowych herbat.

Składniki herbat są oryginalne i sprowadzane z Tajwanu. To właśnie tam w latach 80. ubiegłego wieku powstała bubble tea. Jej twórca, chcąc urozmaicić smak i atrakcyjność herbaty, dodał do niej mleko, kostki lodu oraz wyjątkowy składnik – kulki tapioki, w których tkwi cała tajemnica bąbelkowej herbaty, fot. ASTASHOW STUDIO

Otwartość naszych klientów na odkrywanie ciekawych smaków i towarzyszących im wrażeń inspiruje nas do ciągłego poszerzenia strefy gastronomicznej. BubbleJoy to kolejne zaproszenie do świata herbat bąbelkowych w Katowickiej, z którym celujemy przede wszystkim w grupę docelową młodych konsumentów. Lubimy być na czasie z tym, co robi furorę na świecie, zaskakuje i zaspokaja apetyty na poznawanie nowości. Tak jest właśnie z bubble tea, która jest nietypową wariacją na temat herbaty – mówi Stefania Kempa, Tenants Relationship Manager.

Biała, czarna, zielona, na pewno nie… nudna

Propozycje lokalu BubbleJoy w Katowickiej poszerzają ofertę gastronomiczną o wyjątkowe napoje, które przygotowywane są na bazie tradycyjnej herbaty z miksem syropów oraz dodatkami i serwowane w nietypowy, jak na herbatę sposób, ze słomką. To wszystko buduje wokół picia herbaty nowe doznania, których poszukują klienci centrów handlowych, traktując je jako miejsca spędzania czasu wolnego. Wszystkie owocowe herbaty oraz dodatki do bubble tea nie zawierają produktów pochodzenia zwierzęcego – co jest z kolei wyjściem naprzeciw rosnącej grupie wegan i wegetarian. Składniki herbat są oryginalne i sprowadzane z Tajwanu. To właśnie tam w latach 80. ubiegłego wieku powstała bubble tea. Jej twórca, chcąc urozmaicić smak i atrakcyjność herbaty, dodał do niej mleko, kostki lodu oraz wyjątkowy składnik – kulki tapioki, w których tkwi cała tajemnica bąbelkowej herbaty.

BubbleJoy (wcześniej znana pod marką Bubbleology) to firma założona w 2012 roku przez dwójkę przyjaciół. Połączyła ich pasja do podróży i wyjątkowych, nieznanych dotąd smaków. BubbleJoy to obecnie sześć lokali, między innymi w Warszawie, Krakowie czy Łodzi, które ściągają do siebie tysiące nastolatków – entuzjastów bubble tea. Otwierający się w Galerii Katowickiej lokal jest ich debiutem na Śląsku.