Na styku tradycji i trendów. Kawiarnia i bar w Nobu Hotel autorstwa pracowni de novo

Nazwisko aktora, który od czasu brawurowej roli nowojorskiego taksówkarza, świeci w panteonie gwiazd Hollywood, pojawiło się w niemal każdej wzmiance o nowo powstałym Nobu Hotel. Nic dziwnego – udział Roberta De Niro w tym przedsięwzięciu wraz z prestiżową lokalizacją budynku w sercu stolicy oraz współpraca grona doświadczonych architektów to gwarancja wysokiej rangi miejsca. Pracownia de novo założona przez Magdalenę Dusińską i Magdę Jeziorowską miała wkład w jego aktualny kształt.

Architektki od wielu lat specjalizują się w eleganckich projektach wnętrz prywatnych i użyteczności publicznej z sektora premium, stąd gdy zdecydowano o renowacji wnętrz zabytkowej odnogi hotelu – niegdyś Rialto – wybór padł na pracownię de novo ze względu na wcześniejszą udaną współpracę z inwestorami w ramach projektu apartamentów Cosmopolitan. Jej zadaniem było odnowienie czy też stylistyczne odświeżenie pokoi starszej części obiektu oraz strefy kawiarnianej, by korespondowały z nowym skrzydłem, za którego projekt, realizację oraz pełen nadzór odpowiedzialna był pracownia Medusa Group. - Nie chodziło o to, by zniwelować różnice, bo te były ewidentne. Ale o to, by poprzez estetyczną reinterpretację stworzyć łagodniejsze przejście od stylu art déco do na wskroś współczesnej architektury skrzydła modern – tłumaczy Magda Jeziorowska. W nieco ponad rok od przyjęcia tych założeń, architektka mogła udać się z rodziną na deser w dobrze znanym sobie wnętrzu Nobu Cafe.

Dzień i noc

Projekt całej strefy restauracyjnej – obejmujący dawną recepcję, wnętrze kawiarni i bar – został rozpięty na opozycji dzień-noc. Kawiarnia usytuowana od strony zbiegu ulic Emilii Plater i Wilczej zaprasza swoim jasnym, przestronnym wnętrzem na poranną kawę i niezobowiązujące ciastko. Ci, którzy się na nie skuszą, w pierwszej kolejności zobaczą ladę z wyeksponowanymi dziełami sztuki cukierniczej, do której prowadzą marmurowe schody, a na suficie rozpościera się okrągły witraż, w dużej mierze definiujący to wnętrze. Od tego momentu wiemy, że znajdujemy się w stylowym miejscu z bogatą historią, które dzięki stonowanej atmosferze nie onieśmiela przytłaczającym luksusem. Goście, którzy chcą się nią cieszyć dłużej, mogą przejść do kolejnej sali i usiąść na welurowych krzesłach w kolorze głębokiej czerwieni lub jasnych, prostych kanapach, by kosztować słodkości albo umówić się na lunch. Tu także dominuje biel ścian przykuwających uwagę formą sztukaterii i kasetonów, dla których nawiązanie stylistyczne stanowi klasyczny parkiet w dwóch odcieniach drewna. I w końcu kropka nad i tego wnętrza. I to niejedna – na subtelnych półkach ściennych znalazły swoje miejsce artystyczne szklane wazony, których mnogość barw i form nawiązuje do najlepszych tradycji polskiego szkła dekoracyjnego.