Na warszawskie ulice wyjechał pierwszy autobus wodorowy

Od czwartku, 3 listopada, warszawiacy mogą korzystać z autobusu napędzanego wodorem. NesoBus, bo tak nazywa się pojazd, kursował będzie – do 15 listopada – na dwóch popularnych stołecznych trasach.

NesoBus w swój pierwszy kurs wyruszył sprzed warszawskiego Ratusza. W próbnym przejeździe wziął udział m.in. prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

NesoBus ma długość 12 metrów i pomieści do 93 pasażerów, w tym do 37 na miejscach siedzących. Wyprodukowany w Świdniku pojazd jest zeroemisyjny, ponieważ jedynym efektem jego spalania jest para wodna.

- Cieszę się, że polski autobus wodorowy będzie jeździł ulicami Warszawy. Nazwa naszego autobusu „NesoBus” pochodzi od pierwszych liter „Nie Emituje Spalin, Oczyszcza (powietrze)”. Autobus wodorowy to idealne rozwiązanie dla mieszkańców miast – nie emituje CO2, tlenków azotu czy pyłów, w szczególności szkodliwych dla zdrowia drobnych pyłów PM 2,5. Autobus ma zasięg do 450 km, co oznacza, że może być użytkowany bez tankowania przez 2 dni. Samo tankowanie wodoru trwa tylko 15 minut – powiedział Maciej Stec, Członek Rady Nadzorczej ZE PAK i Wiceprezes Grupy Polsat Plus, producentów autobusu.