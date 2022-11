Na warszawskiej Woli otwarto centrum dentystyczne z wnętrzami jak... w hotelu

W Warszawie, przy ul. Karlińskiego 2, powstało właśnie centrum stomatologiczne, które inspirację czerpie z hotelowych stref relaksu.

REKLAMA

Przy ul. Karlińskiego 2 w Warszawie zadebiutowało centrum dentystyczne Medicover Stomatologia.

To już 15. lokalizacja w Polsce, którą sieć otwiera w koncepcie „Rytuału uśmiechu”, a zarazem 8. w stolicy.

Inspiracją dla nowego centrum, a zwłaszcza dla jego poczekalni, stały się hotelowe strefy lounge, w których można odpocząć po podróży i wyciszyć się, słuchając np. kojącej muzyki.

Projektując swoje wnętrza dentyści coraz odważniej sięgają po rozwiązania projektowe, które jeszcze do niedawna były zarezerwowane wyłącznie dla przestrzeni niemedycznych. Pomysłów dla ciekawego aranżu poszukuje się w kawiarniach, jazz clubach, butikach, a nawet w pięciogwiazdkowych hotelach. Zgodnie z tym trendem sieć Medicover Stomatologia postanowiła odstresować osoby, które wybierają się do dentysty.

Inspiracją dla nowego centrum, a zwłaszcza dla jego poczekalni, stały się hotelowe strefy lounge, w których można odpocząć po podróży i wyciszyć się, słuchając np. kojącej muzyki. Podobnie zresztą jest w Medicover Stomatologia.

– Zapewnienie pełnego komfortu w trakcie wizyty u dentysty jest jednym z najważniejszych i największych wyzwań współczesnej dentystyki, która stawia sobie za cel nie tylko dbać o zdrowie jamy ustnej pacjenta, ale także minimalizować wszelkie negatywne doznania, które mogą wpłynąć na dalsze leczenie – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

– Wiąże się to ze zmianą podejścia do opieki, ale także do otoczenia, w którym leczony jest pacjent. Dziś światowe trendy podpowiadają nam, aby tworzyć miejsca przyjazne, relaksujące, wręcz domowe, które budują pozytywne doświadczenia i wspomnienia. Centra otwierane w „Rytuale uśmiechu” są tego najlepszym przykładem – dodaje.

Medicover Stomatologia na warszawskiej Woli, fot. mat. prasowe

I faktycznie, Medicover Stomatologia coraz odważniej podchodzi do projektów swoich lokalizacji, które łączy unikalny, ciepły klimat. W samej stolicy działa już m.in. eko centrum dentystyczne, centrum jak salon jubilerski z aparatami ortodontycznymi zamiast biżuterii, centrum z historią Warszawy w tle czy centrum dla dzieci z mini-przedszkolem i grywalizacją. Także w nowej lokalizacji jest oryginalnie.

Poczekalnia jak w hotelu

Poczekalnie zaaranżowano tu jak hotelową strefę lounge, którą wypełniono designerskimi fotelami i stolikami kawowymi, a także stanowiskiem self-service, gdzie można zaparzyć sobie kawę lub herbatę. Pojawia się tutaj też olbrzymia biblioteczka, w której znalazły się pozycje z kanonu światowej literatury, jak również albumy ze zdjęciami i popularne poradniki.

Kolory i materiały wykończeniowe całej przestrzeni dobrano w taki sposób, aby te nie drażniły zmysłów, a koiły nerwy. Stąd obecność m.in. różnych odcieni drewna, czerni czy naturalnych kolorów i materiałów. Podobnie zresztą jest z barwą i natężeniem światła, zapachem, a nawet wyciszającą muzyką.

– Całą przestrzeń zaprojektowano w taki sposób, aby z jednej strony zaskakiwała pomysłem i formą, z drugiej pełniła funkcję destresora. Zależało nam na tym, aby pacjent oczekując na wizytę mógł się odprężyć, a także skupić uwagę na czymś pozytywnym, stąd specjalnie dobrana muzyka, książki czy stare fotografie Warszawy, tworzące na ścianie angażującą mini-wystawę – mówi Bartosz Biesiekierski, Kierownik ds. Rozwoju Sieci Stomatologicznej Medicover.

Ale nie tylko aranż przestrzeni ma w tym pomóc. Także dostęp do kompleksowego leczenia pod jednym dachem. Pacjenci wybierający się do nowego centrum znajdą tu ekspertów z najważniejszych dziedzin stomatologii, pracujących w 8 gabinetach.

W tym pomaga jednak nie tylko interdyscyplinarny zespół lekarzy, ale także technologia. Tradycyjne wyciski zastąpiono wygodniejszymi cyfrowymi skanami 3D. Ponadto, leczący mogą poddać się sedacji, czyli zabiegom z użyciem gazu rozweselającego. Nowa lokalizacja posiada też własną pracownię diagnostyki obrazowej.

Strefa dla najmłodszych

Nie zapomniano także o najmłodszych. Z myślą o dzieciach stworzono „Strefę Kids”, która pozwala również im zrelaksować się w czasie wizyty, a także skupić uwagę na zabawie. Sam gabinet, w którym przyjmowane są dzieci, także został specjalnie dostosowany do ich potrzeb.

Medicover Stomatologia na warszawskiej Woli, fot. mat. prasowe

– Nowe centrum na Woli to miejsce, gdzie dobrze poczują się osoby, które z różnych powodów unikają wizyt u dentysty. Mowa tu na przykład o dorosłych pacjentach zmagających się z dentofobią lub takich, którzy noszą w sobie traumę stomatologiczną, spowodowaną niewłaściwym leczeniem w dzieciństwie. Lokalizacja została tak zaprojektowana, aby znalazło się w niej możliwie najwięcej rozwiązań sprawiających, że leczenie jest bezbolesne i bezstresowe – mówi Wiktoria Żebrowska, kierownik centrum Medicover Stomatologia Karlińskiego w Warszawie.

Centrum Medicover Stomatologia przy Karlińskiego 2 jest już 105. lokalizacją należącą do sieci.