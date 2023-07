Na Wyspie Spichrzów ruszyła restauracja White Marlin. We wnętrzach nowoczesny boho chic

Na gdańskiej Wyspie Spichrzów wystartował nowy punkt gastronomiczny. To restauracja spod szyldu White Marlin, która kusi morskimi smakami i eleganckimi wnętrzami w klimacie nowoczesnego boho chic.

Dobrze znana i ceniona nadmorska restauracja White Marlin, otworzyła drugi lokal - w Gdańsku, na Wyspie Spichrzów.

Wnętrze restauracji zostało zaprojektowane przez cenionego architekta Miłosza Warcholińskiego.

Wnętrza restauracji to elegancki i nowoczesny klimat boho chic.

Dobrze znana i ceniona nadmorska restauracja White Marlin, otwiera drugi lokal - w Gdańsku, aby cieszyć gości w całym Trójmieście swoim niepowtarzalnym jedzeniem oraz wyjątkową atmosferą. Hasło Sea More oddaje ideę tego miejsca, w którym liczy się nie tylko wyśmienita kuchnia, ale i najlepsza zabawa, lokalizacja w samym centrum starego miasta oraz niezapomniane doświadczenie. Oficjalne otwarcie w towarzystwie gwiazd odbyło się 12 lipca.

Smaki inspirowane morskimi specjałami z całego świata, ponadczasowa elegancja wnętrz, nadmorski, odprężający klimat z kawałkiem prywatnej plaży - za to goście kochają kultową restaurację White Marlin i właśnie dla tej unikalnej atmosfery przyjeżdżają z całej Polski i świata.

Na Wyspie Spichrzów ruszyła restauracja White Marlin. fot. AKPA Polska Press / mat. prasowe

Wyjątkowe miejsce na mapie Gdańska

Druga restauracja White Marlin zlokalizowana jest w najbardziej pożądanym adresie w Trójmieście - Wyspie Spichrzów. To tu trafiają zarówno mieszkańcy, jak i turyści z całej Polski. To stąd rozpościera się niezapomniany widok na perełki architektoniczne starego Gdańska, tu mieszczą się ogródki, z których można obserwować uliczne życie i cieszyć się jego atmosferą o każdej porze roku - a to wszystko w samym sercu miasta.

Wnętrze restauracji zostało zaprojektowane przez cenionego architekta Miłosza Warcholińskiego, który nadał miejscu elegancki i nowoczesny klimat boho chic. O komfort gości będzie dbać najlepszy zespół na światowym poziomie. Nowa lokalizacja w stylu High Energy Dining, oprócz doskonałej kuchni bazującej na owocach morza, w piątki i soboty będzie miejscem spotkań przy muzyce. Pozwoli to oddać prawdziwie europejski klimat, w którym kolacja z przyjaciółmi może rozwinąć się w taneczną, szaloną noc z DJ-ami z Polski i z zagranicy.

Nowa gdańska lokalizacja to miejsce o niezwykłej atmosferze, gdzie historia splata się z tradycją i sztuką kulinarną. Szefem kuchni nowej restauracji White Marlin jest Paweł Stawicki. W wieku 26 lat został szefem kuchni w restauracji Mercato, zlokalizowanej w hotelu Hilton w Gdańsku. W trakcie swojej kariery zdobył cenne doświadczenie w renomowanych restauracjach, takich jak The Green House (2 gwiazdki Michelin), MAAEMO (3 gwiazdki Michelin), warszawskie Atelier Amaro (1 gwiazdka Michelin) oraz RAW w Taipei na Tajwanie (2 gwiazdki Michelin). Jego potrawy są hołdem dla tradycji w nowoczesnym wydaniu. Teraz swoje doświadczenia i umiejętności będzie prezentować, w gdańskiej restauracji White Marlin, dbając o podniebienia gości.

Huczne i roztańczone otwarcie restauracji odbyło się 12 lipca. fot. AKPA Polska Press / mat. prasowe

Huczne i roztańczone otwarcie restauracji odbyło się 12 lipca. Na imprezie w klimacie boho pojawili się m.in. Lara Gessler, Blanka Lipińska, Klaudia Halejcio, Jacek Jelonek, Oliwier Kubiak, Laura Samojłowicz, Klaudia El Dursi oraz Izabela Budryn.