Nadchodzi zimowe przesilenie. Klimatyczna wystawa w Muzeum Narodowym

21 grudnia to moment przesilenia zimowego i jednocześnie najkrótszy dzień 2022 roku. W tym symbolicznym czasie Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do mroźnych krain i ośnieżonych lasów, do zasnutych mgłą ojczyzn zórz polarnych, czyli na klimatyczną wystawę "Przesilenie. Malarstwo Północy 1880–1910".

Tytuł wystawy odnosi się do przesilenia letniego, które ma szczególne znaczenie w kulturze i tradycji krajów Północy Europy. Do tego czasu pozostało jednak aż pół roku. Nadchodzące przesilenie zimowe jest jego odwróceniem i przeciwieństwem – teraz to noc zyskuje przewagę nad dniem. Warto wykorzystać ten symboliczny czas do odwiedzenia wystawy „Przesilenie...” w MNW.

Zima, surowa, pełna majestatu i tajemnic przyroda, malownicze północne krajobrazy, wieś i ludowe tradycje, pradawne wierzenia i mity, wnętrza domów i ludzkie emocje – to główne motywy dzieł z tej ekspozycji.

Ruchome obrazy Północy

Wystawie towarzyszy cykl pokazów filmowych. MNW i Stowarzyszenie Nowe Horyzonty nawiązało współpracę, dzięki której miłośnicy kina, którzy odwiedzą Muzeum, będą mogli zapoznać się z najnowszymi produkcjami północnoeuropejskiej kinematografii. 13 i 16 grudnia w Kinie MUZ zagości fiński film Niewidomy człowiek, który nie chce obejrzeć „Titanica”. To opowieść o osobie niewidomej, która jednak widzi dużo więcej niż ci, którzy wzrok mają.

Czyta Edyta Jungowska

Wystawę „Przesilenie...” można zwiedzać z bezpłatnymi audioprzewodnikami. Powstały dwie wersje opowieści o najważniejszych dziełach z ekspozycji – dla dzieci i dorosłych.

Victor Westerholm (1860–1919, Finlandia) Polowanie na foki 1900 olej, płótno Gösta Serlachius Fine Arts Foundation, Mänttä The Gösta Serlachius Fine Arts Foundation fot. The Gösta Serlachius Fine Arts Foundation

Nagrania dla najmłodszych przygotowała Edyta Jungowska, aktorka znana z realizacji dźwiękowych literatury dziecięcej z krajów Północy. Pliki, które można odsłuchać na własnym telefonie komórkowym, są dostępne na stronie internetowej Muzeum.

Drewniane tradycje

Kraje północnej Europy mają bogate tradycje architektury drewnianej. Wielokondygnacyjne budynki zbudowane z tego materiału są tam popularne, a niedługo mogą stać się wręcz widokiem powszechnym. Jednak, czy ten niezwykły, drewniany „renesans”, nie grozi ciągłości i bogactwu rzemieślniczych tradycji? Czy „nowe drewno” to aby nie „nowy beton”? 15 grudnia w Kinie MUZ wszystkie te wątki poruszy architekt Jan Strumiłło, którego pracownia przygotowała aranżację wystawy „Przesilenie...”.

Rudy ogon lisa

17 grudnia w MNW odbędą się warsztaty malarskie dla dorosłych. Głównymi bohaterami spotkania będą zwierzęta, w tym rudy lis z obrazu Brunona Liljeforsa z wystawy „Przesilenie...”. Każdy uczestnik warsztatów poszuka własnego malarskiego sposobu na oddanie ruchu i przestrzeni. Zachęcamy do przyniesienia kilku zdjęć własnych zwierząt, najlepiej tego samego ulubieńca w różnych pozach. Techniki: szkice ołówkiem, węglem, grafitem, farby akrylowe na płótnie.