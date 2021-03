Najbardziej nowoczesna szkoła w Polsce powstała w Lublinie

W Lublinie oddano do użytku szkołę z salą koncertową, fitness i siłownią. To jeden

z najnowocześniejszych obiektów edukacyjnych w Polsce. Za projekt odpowiada arch. Michał Otomański z łódzkiej pracowni architektonicznej.





Kompleks Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie tworzą przedszkole i szkoła podstawowa. W sumie do użytku oddano aż 13 tys. mkw. powierzchni. Znajdują się tu nie tylko sale wykładowe i stołówka. Szkołę wyróżnia bardzo rozbudowana część pomieszczeń towarzyszących w tym: sala gimnastyczna z widownią na ponad 300 osób, sala fitness i siłownia, a także sala na 310 miejsc zaplanowana jako koncertowa, a jednocześnie kinowo-teatralna.

Rzeczywistość jak z filmu

Patrząc na zastosowane rozwiązania techniczne trudno uwierzyć, że to szkolna rzeczywistość, a nie scenografia do filmu. Na zakupu nowoczesnego sprzętu wydano ok. 7 mln zł. Uczniowie

i nauczyciele będą więc mogli korzystać z ekranów interaktywnych, zamontowano klimatyzację

i system nagłośnienia w całym budynku, a w salę koncertową, położoną na najwyższej kondygnacji, wyposażono w technologię kinową.

- W auli zarówno na suficie jak i na ścianach znalazły się akustyczne płyty Heradesign. To panele

z wełny drzewnej, które kształtują przyjazną, odpowiednią dla użytkowników akustykę. W sali koncertowej jest ona szczególnie istotna – wyjaśnia Romuald Wilk, doradca ds. projektów z firmy Knauf Ceiling Solutions.

Projektant Michał Otomański z łódzkiej pracowni architektonicznej wspólnie z władzami samorządowymi zadbali przede wszystkim o komfort uczniów i kadry pedagogicznej. Szkoła zaskakuje więc nie tylko funkcjonalnym designem i dodatkowymi pomieszczeniami do różnych aktywności, ale też brakiem nadmiernego hałasu. Ten ostatni problem rozwiązano właśnie poprzez zastosowanie akustycznych paneli. Zamontowano je przede wszystkim w klasach i na korytarzach szkolnych. W salach lekcyjnych obniżają pogłos, przez co poprawiają zrozumiałość mowy. Uczniowie, nawet ci z ostatnich ławek, mogą więc bez problemu usłyszeć i zrozumieć co mówi nauczyciel. Z kolei na korytarzu obniżają hałas, który w czasie przerw potrafi być wyjątkowo męczący dla dzieci, gdyż sięga nawet ponad 80 – 90 dB. To mniej więcej tak jakby przebywać cały czas

w zasięgu głośnej muzyki lub hałasu ulicznego.

Nadmierny hałas to jedna z największych bolączek polskich obiektów edukacyjnych. A lubelska szkoła nr 58 przygotowana jest na przyjęcie 550 uczniów, więc choćby z uwagi na jej skalę konieczne było przemyślenie akustyki, tak by pomagała w nauce, a nie męczyła dzieci.

Wyciszająca jest też kolorystyka wewnątrz szkoły. Choć na zewnętrz bryła budynku mieni się żywymi kolorami, w środku architekci postawili na stonowane barwy – biel, szarość, blady niebieski czy kolor kremowy. Jedynie w salach lekcyjnych żywym akcentem są żółte podłogi i krzesła. Ten soczysty kolor wpisuje się w najnowsze trendy wnętrzarskie, bowiem właśnie barwa żółta została okrzyknięta kolorem roku 2021.

Budynek jak kameleon