Najlepsze wnętrza hotelowe w Polsce. Który obiekt zgarnie Property Design Awards 2023?

Trwa głosowanie w konkursie Property Design Awards 2023, w ramach którego nagradzane są architektoniczne bryły, wnętrza obiektów oraz przestrzenie publiczne powstałe w ostatnim roku w Polsce. Dziś prezentujemy wnętrza hotelowe, które walczą o wygraną w tym prestiżowym plebiscycie.

REKLAMA

Nagroda Property Design Award jest wręczana od 2016 roku. Co roku nagradzamy architekturę i wzornictwo budynków, wnętrz, a także przestrzeni publicznych. Które wnętrza hotelowe mają szansę zgarnąć nagrodę w tym roku?

ZAGŁOSUJ NA SWÓJ TYP W KONKURSIE PROPERTY DESIGN AWARDS 2023



Hotel Belmonte Krynica-Zdrój

(inwestor: Belmonte Hotel, projekt: BUCK.STUDIO)

Subtelny luksus osadzony w kontekście górskiego uzdrowiska. Belmonte to 5-gwiazdkowy resortowy hotel zlokalizowany w Krynicy-Zdroju – górskiej miejscowości uzdrowiskowej w Beskidzie Sądeckim. Obiekt usytuowany tuż przy stoku narciarskim, z którego roztacza się widok na całe miasto. Stonowana, zaczerpnięta z natury, spójna kolorystyka oraz charakterystyczne elementy wystroju nawiązują do sanatoryjnych wnętrz. Całość sprzyja atmosferze relaksu i odpoczynku.

Belmonte to 5-gwiazdkowy resortowy hotel zlokalizowany w Krynicy-Zdroju – górskiej miejscowości uzdrowiskowej w Beskidzie Sądeckim, fot. Aleksandra Kilińska

Hotel Saski Kraków Curio Collection by Hilton

(inwestor: Hotel Saski sp. zoo, projekt: db GROUP)

Otwarty ponownie Hotel Saski czytelnie nawiązuje do swoich muzycznych i kulturalnych tradycji. Przede wszystkim za sprawą współpracy ze światowej sławy fotografem, pochodzącym z Krakowa Ryszardem Horowitzem. Jego foto-kompozycje prezentujące m.in. Louisa Armstronga, Krzysztofa Pendereckiego, Arletę Franklin, Thada Jonesa, Carmen McRae, Czesława Niemena czy Jana Ptaszyna Wróblewskiego zdobią hotelowe pokoje wzbogacone o meble nawiązujące formą do instrumentów muzycznych. Renowacja tego kwartału miasta, która trwała od początku 2019 r. pochłonęła miliony dolarów sprawiając jednak, że hotel odzyskał swój wyjątkowy charakter łącząc najlepsze tradycje z poszczególnych okresów. Do zabytkowych pomieszczeń powróciły ich pierwotne funkcje. Po przebudowie i modernizacji w hotelu dostępnych jest 117 pokoi. Do dyspozycji gości oddano elegancką restaurację – Regal oraz bar, dodając szereg współczesnych udogodnień takich jak: basen, centrum spa i fitness, a dla podróżujących służbowo przewidziano dostęp do centrum biznesowego.

Otwarty ponownie Hotel Saski czytelnie nawiązuje do swoich muzycznych i kulturalnych tradycji. Przede wszystkim za sprawą współpracy ze światowej sławy fotografem, pochodzącym z Krakowa Ryszardem Horowitzem, fot. mat. pras.

Radisson Red Gdańsk

(inwestor: LITUS INVEST, projekt wnętrz Sikora Wnętrza)

To pierwszy hotel z brandu Radisson RED w Polsce. Powstał naprzeciwko Żurawia w Gdańsku-w zabytkowym Spichlerzu Dalekie Drogi w Gdańsku. Wnętrze w stylu Fashion and Funky łączy w sobie lokalne wpływy (atmosferę miast o dziedzictwie hanzeatyckim) z nowoczesnym designem i funkcją butikowego hotelu. Historia przeplata się autorską interpretacją współczesności. Serce Gdańska zamknięte w kameralnym i unikalnym obiekcie.

To pierwszy hotel z brandu Radisson RED w Polsce. Powstał naprzeciwko Żurawia w Gdańsku-w zabytkowym Spichlerzu Dalekie Drogi w Gdańsku. Wnętrze w stylu Fashion and Funky łączy w sobie lokalne wpływy (atmosferę miast o dziedzictwie hanzeatyckim) z nowoczesnym designem i funkcją butikowego hotelu, fot. mat. pras.

Royal Tulip Warsaw Apartments

(inwestor: Marvipol Development, projekt wnętrz Tremend)

Royal Tulip Warsaw Apartments to nowoczesny apart-hotel, który tworzy nową kategorię w branży hotelarskiej: hybrydę luksusowego hotelu, domu i biura. Bogata historia miejsca, jak i samej Warszawy, stała się inspiracją dla projektantów. Zainspirowani wielkim planem dzielnicowym stolicy z lat dwudziestych zeszłego wieku, nawiązali do jego kształtu i rozmieszczenia dzielnic. W częściach wspólnych zatem można odnaleźć analogie do takich części miasta jak Wola, Śródmieście czy Żoliborz. Obiekt posiada 312 apartamentów, kawiarnie, restauracje z barem, fitness, spa i 4 sale konferencyjne.

Royal Tulip Warsaw Apartments to nowoczesny apart-hotel, który tworzy nową kategorię w branży hotelarskiej: hybrydę luksusowego hotelu, domu i biura. Bogata historia miejsca, jak i samej Warszawy, stała się inspiracją dla projektantów, fot. Kinga Skalik

Verte Warsaw Autograph Collection

(inwestor: Budizol, projekt wnętrz: Ewa Breymeyer-Darska i Rafał Darski)

Po trwającej 8 lat rewitalizacji, pałace Szaniawskich i Branickich ponownie zostały otwarte dla mieszkańców miasta oraz przyjezdnych gości. Firma Budizol, będąca generalnym wykonawcą inwestycji, zrealizowała ją według projektu dr inż. arch. Marka Sietnickiego z SAS Studio. W wyniku modernizacji wnętrza pozbawiono surowego charakteru, nadając im przy tym niecodzienny sznyt. Projekt wnętrz autorstwa Ewy Breymeyer-Darskiej i Rafała Darskiego łączy w sobie styl dawnej Warszawy z nowoczesnym twistem. Świeże spojrzenie architektów oraz szacunek do historii miejsca, pozwoliły stworzyć wyjątkową przestrzeń na mapie stolicy – pełną ciepłej i swobodnej atmosfery, w której każdy będzie czuł się komfortowo.