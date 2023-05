Najnowsza kolekcja 4F z Robertem Lewandowskim. Inspiracją - grecka architektura

Grecki stadion Panathinaikos stał się główną inspiracją przy tworzeniu najnowszej linii 4F. To kolejna kolekcja polskiej marki powstała we współpracy z Robertem Lewandowskim.

REKLAMA

Mocny sportowy design oraz futuryzm połączony z klasyką to najnowsza kolekcja stworzona we współpracy 4F i Roberta Lewandowskiego.

Główną inspiracja przy kreowaniu linii był grecki stadion Panathinaikos.

4FxRL9 to połączenie streetstyle’u i antycznych odniesień.

Motyw przewodni sportowego obiektu, znajduje swoje odzwierciedlenie w konstrukcji ubrań z kolekcji, a zwielokrotnione linie tworzące grafiki na wybranych modelach t-shirtów i bluz, nawiązują do projektu greckiego obiektu. Kolekcja, o charakterystyce sportstyle kontynuuje projektowe założenia linii 4FxRL9 – połączenia klasyki z futuryzmem.

Kluczowe modele takie jak bluzy i t-shirty powstały we współpracy z cenionym polskim artystą wizualnym, znanym w świecie designu – Filipem Popikiem, rozpoznawalnym pod pseudonimem „Rybskie”. Jego futurystyczny styl pełen elementów 3D znajduje odzwierciedlenie w kolekcji 4FXRL9, między innymi poprzez odświeżenie logotypu RL9 oraz w grafice nawiązującej do hasła kampanii „Inspired by past created for tomorrow”. Zaokrąglone krawędzie logotypu RL9 nawiązują do kształtu stadionu Panathinakos, dziewięcio - poziomowy szkic jest inspirowany dziewiątką na piłkarskiej koszulce napastnika, a stopniowane logo odnosi się do poziomów trybun greckiego obiektu. Projekty „Rybskie” nadają streetwear’owego charakteru kolekcji.

Grecki stadion Panathinaikos stał się główną inspiracją przy tworzeniu najnowszej linii 4F, fot. mat. pras.

- Cieszę się, że wraz z marką 4F tworzymy kolekcje łączące sportowe formy i aktualne trendy. Najnowsza linia idealnie oddaje mój styl – modny design, miejski charakter i modele oversize. Co najważniejsze ubrania te są komfortowe i minimalistyczne - mówi Robert Lewandowski Ambasador marki 4F.

W skład kolekcji wchodzą bawełniane dresowe komplety, spodnie, spodenki, bluzy oraz t-shirty o kroju oversize. Ubrania można dowolnie łączyć tworząc wygodne i minimalistyczne sety w stylu sportstyle. Linia zaprojektowana z myślą o mężczyznach, ma na tyle uniwersalny charakter, że elementy takie jak bluzy i t-shirty są także chętnie noszone przez kobiety. Uzupełnieniem kolekcji są lifestyl’owe snekears’y 4FxRL9 w nowej wersji kolorystycznej – głębokiej szarości.