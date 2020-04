Najnowsza kolekcja Ceramiki Tubądzin. Contrail wpisuje się w gorące trendy

Kolekcja Contrail to ostatnia z najnowszych propozycji łazienkowych w rozmiarze 30 x 60 cm, przygotowanych przez projektantów Ceramiki Tubądzin. Każda z jedenastu kolekcji wpisuje się w najnowsze trendy – od koloru roku Instytutu Pantone, klasycznego niebieskiego w kolekcji Reflection, przez grę światła, cienia i szklistą strukturę płytek w kolekcjach Muse, Modern Pearl czy Plain Stone, kończąc na odważnym designie w kolekcjach Terraform i Tinta.

Contrail to spokojna propozycja na wiosnę, którą – niespodziewanie – spędzamy w dużej mierze w domach i mieszkaniach. W niepewnych czasach zmian i życia, które jednocześnie zmusza nas do kreatywności, ale i cierpliwości, wybieramy często rozwiązania, które pozwalają nam cieszyć się wolnością, celebrować prostotę i naturalność oraz dostarczają wytchnienia.

Kolekcja Contrail to surowe, spokojne dekoracje, które projektanci połączyli z płytką inspirowaną cementem i drewnem. Matowa płytka ścienna Contrail, o grubości 10 mm i formacie 598 x 298 mm ma kolor i fakturę betonu, podobnie jak płytka Contrail STR, którą dodatkowo przecinają pionowe, nieregularne pasy.



Ziemista, bliska naturze kolorystyka kolekcji nawiązuje do nurtu wabi-sabi, który powstał z dwóch japońskich pojęć. Wabi oznacza prostotę, życie w zgodzie z naturą, ale też osobę, która potrafi docenić to co ma, bez nadmiernych oczekiwań. Sabi z kolei wiąże się z nieuchronnym upływem czasu i eksponuje piękno przemijania. Wabi-sabi to sposób odczuwania skoncentrowany na harmonii, skromności, z nutką tajemnicy przeszłości. Inspiracje twórców kolekcji tą filozofią są widoczne w prostocie, surowości i naturalnych teksturach kolekcji.

Contrail towarzyszą dekory ścienne, które łączą jednocześnie mat i połysk, co powoduje, że połowa płytki pięknie odbija światło, a jednocześnie subtelnie eksponuje detal i jakość wykonania. Płytki dekoracyjne Contrail A i Contrail B STR, o rozmiarach 298 x 148 mm różnią się tym, że druga z płytek przecięta jest naturalnymi żłobieniami, układającymi się w wąskie pasy.

Contrail to także połyskująca listwa ścienna Steel Cognac w formacie 598 x 20 mm i nienachalnym odcieniu poszarzałego brązu. W podobnym, naturalnym kolorze jest także płytka gresowa Modern Ipe Brown przypominająca drewno, o wymiarach 1198 x 190 mm, która idealnie sprawdzi się na posadzkach, podobnie jak płyta gresowa Contrail, w rozmiarze 598 x 598 mm.