Najnowszy sklep Rituals Cosmetics w Łodzi. Design znów zachwyci

Wraz z końcem listopada do grona najemców Manufaktury w Łodzi dołączyła holenderska marka Rituals Cosmetics. Jest to 1001 stacjonarny sklep Rituals na świecie oraz już 19 w Polsce.

Marka Rituals stawia na intensywny rozwój oraz budowanie stabilnej pozycji na polskim rynku.

Efektem aktywnej ekspansji Rituals jest stworzenie najnowszego sklepu w Manufakturze.

Manufaktura to wyjątkowe miejsce w sercu równie wyjątkowego miasta i nie mogło zabraknąć tam Rituals. Mamy świadomość, że klienci bardzo często mają swoje ulubione centra handlowe, są wobec nich lojalni, dlatego staramy się być jak najbliżej nich. Cieszymy się więc, że już teraz fani Rituals mogą nas odwiedzić w Manufakturze – komentuje Bartosz Kuczyński, Area Manager in Rituals.

Salon marki w Manufakturze zajmuje lokal o powierzchni 232 mkw. Wszystkie sklepy Rituals charakteryzuje estetycznie zaprojektowana przestrzeń, która w wyjątkowy sposób oddaje klimat marki, pozwalając doświadczyć prawdziwego brand experience. Oprócz przemyślanej ekspozycji produktów, ułożonych zgodnie z kolorystyką kolekcji, w salonie znajdziemy drzewo Sakury, czyli japońskiej wiśni, stanowiące element charakterystyczny wystroju każdego sklepu Rituals na świecie. Tworzy ono niezwykłą aurę harmonii i cieszy swoim wyjątkowym urokiem.

Klienci mają też okazję na chwilę relaksu przy water island, czyli pięknej kamiennej umywalce, gdzie specjalnie wyszkolony personel przeprowadza 3-etapowy masaż dłoni z wykorzystaniem kultowych kosmetyków marki.

Salon marki w Manufakturze zajmuje lokal o powierzchni 232 mkw. Wszystkie sklepy Rituals charakteryzuje estetycznie zaprojektowana przestrzeń, która w wyjątkowy sposób oddaje klimat marki, pozwalając doświadczyć prawdziwego brand experience, fot. mat. prasowe

Koncept wnętrza wszystkich sklepów Rituals, niezależnie czy w Łodzi, Paryżu, czy innym mieście Europy jest jednakowy. Wszystko po to, by zapewnić naszym klientom te same doświadczenia. Naszych gości witamy herbatą, a doświadczeni doradcy marki pomogą w doborze produktów dla siebie lub na prezent dla naszych bliskich – dodaje Kuczyński.

Z okazji otwarcia, goście Manufaktury mogą spodziewać się licznych atrakcyjnych rabatów oraz akcji promocyjnych.