Najpopularniejsze prezenty na Dzień Mamy m.in. książka, perfumy i kwiaty

Już jutro Dzień Matki 2022.

Aż 90 proc. kobiet otrzymuje tego dnia życzenia, a 85 proc. – prezenty.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Empik, Dzień Matki to jedno z najważniejszych świąt w ciągu roku.

Do najpopularniejszych prezentów wręczanych mamom należą: kwiaty, książki, kosmetyki i perfumy, słodycze oraz upominki wykonane własnoręczne.

Różnice pokoleniowe

Niezależnie od tego, czy z okazji Dnia Matki otrzymują wyłącznie ciepłe słowa i podziękowania za miłość i wsparcie (90% wskazań) czy też życzeniom towarzyszy prezent (85% odpowiedzi) – własnoręcznie przygotowany bądź kupiony przez dzieci – tego dnia liczy się dla nich przede wszystkim pamięć. Wyniki tegorocznego badania przeprowadzonego przez Empik na grupie ponad 1200 kobiet dostarczają cennych informacji na temat sposobów świętowania Dnia Matki, a także najpopularniejszych prezentów wręczanych z tej okazji*.

Głównym czynnikiem, który decyduje o rodzaju prezentu dla mamy, jest wiek dziecka. Maluchy i uczniowie pierwszych klas podstawówek najczęściej przygotowują je samodzielnie – tego typu prezenty otrzymało aż 82% ankietowanych mam dzieci w wieku do 12. r.ż. Nastoletnie i dorosłe dzieci stawiają przede wszystkim na klasyczne prezenty kupione w sklepie (ponad 60% wskazań). Uniwersalnym prezentem dla mamy (niezależnie od wieku dziecka) są kwiaty – otrzymała je w ub. roku połowa ankietowanych. W grupie powyżej 56 r.ż. ten odsetek wyraźnie wzrasta. Mamy pełnoletnich dzieci częściej obdarowywane są także biletami czy voucherami – do kina, na koncert, do teatru czy na zabieg SPA. Ten rodzaj otrzymanego upominku wskazało 16% ankietowanych mam dorosłych dzieci.

Książka, perfumy, a może słodycze?

Jeśli dzieci decydują się na zakup prezentu w sklepie, to najczęściej wybierają książki. Otrzymało je w ubiegłym roku aż 43% mam i trendy wskazują, że nie inaczej będzie w tym roku. Maj tradycyjnie obfituje w premiery wydawnicze, dlatego dopasowanie odpowiedniego prezentu dla mamy-czytelniczki nie powinno stanowić problemu. Do wyboru pozostaje szereg kategorii – od poradników, przez literaturę piękną i obyczajową, po kryminały i reportaże.

– Książka to wciąż jeden z najczęściej wybieranych prezentów na różne okazje, w tym Dzień Matki. To sprawdzony upominek, który możemy dopasować do preferencji czytelniczych obdarowanej osoby. Dla fanki literatury sensacyjnej polecamy premierową książkę Marcina Mellera „Czerwona ziemia” lub nowość od Vincenta V. Severskiego – „Plac Senacki 6 PM”. Miłośniczki literatury faktu i historii zainteresować może „Historia, której nie było” Agnieszki Jankowiak-Maik czy „Merci, Monsieur Dior” Agnes Gabriel. Jeśli chodzi o literaturę obyczajową dobrym wyborem będzie książka „Siedmiu mężów Evelyn Hugo” Taylor Jenkins Reid. Entuzjastkę poradników z pewnością ucieszy „Czułość. Poradnik pozytywnego egoizmu” Sophie Mort lub „Jak się starzeć bez godności”, czyli antyporadnik z przymrużeniem oka Magdaleny Grzebałkowskiej i Ewy Winnickiej - mówi Joanna Marczuk, Menadżerka Działu Online Books w Empiku.

Jak wynika z badania, na drugim miejscu wśród prezentów kupionych na Dzień Matki plasują się kosmetyki – przede wszystkim perfumy (ponad 1/3 wskazań). Potwierdzają to także dane platformy Empik.com. Spośród szerokiej oferty kategorii Zdrowie i Uroda, perfumy są obecnie jednymi z najczęściej wybieranych produktów dla mam. Na TOPie znajdują się również kosmetyki naturalne czy produkty makijażowe. Dużą popularnością cieszą się ponadto zestawy produktów, np. do pielęgnacji twarzy w kilku krokach bądź linie zapachowe (perfumy z balsamem). Dobrym pomysłem na prezent, bez względu na wiek mamy, jest również kamień do masażu twarzy typu gua sha.

Bombonierka, czekolada, personalizowane słodkości czy zestaw pralinek – słodycze to od zawsze jeden z najbardziej trafionych i uniwersalnych prezentów na Dzień Mamy (30% wskazań). Co ciekawe, niemal co piąta ankietowana kobieta otrzymała z tej okazji specjalny gadżet. Jak wskazują eksperci Empik Foto, obecnie na znaczeniu zyskują prezenty personalizowane, stworzone z myślą o obdarowywanej osobie. Która mama nie doceni unikalnego, przygotowanego specjalnie dla niej projektu fotoksiążki pełnej wspólnych wspomnień, fotoobrazu ze zdjęciami dzieci czy kubka lub filiżanki z imieniem, ulubionym powiedzonkiem i rodzinną fotografią?