Najwięksi mistrzowie op-art, abstrakcji geometrycznej oraz postmodernizmu w Desa Unicum

Polski rynek sztuki sztuki op-art i abstrakcji geometrycznej należy do najbardziej liczących się na świecie. Już 2 grudnia DESA Unicum po raz kolejny wystawi prace największych mistrzów obu nurtów, powierzone jej przez kolekcjonerów z Polski i zagranicy. Sensacją są aż trzy prace Wojciecha Fangora, rekordzisty aukcji z 2018 i 2020 roku. Górne estymacje cenowe jego prac wynoszą łącznie 8,5 mln zł. Na aukcji pojawią się także poszukiwane dzieła kultowych twórców op-artu i abstrakcji geometrycznej: Victora Vasarely’ego, Juliana Stańczaka, Henryka Stażewskiego, Ryszarda Winiarskiego, Edwarda Krasińskiego czy Andrzeja Nowackiego.

2 grudnia, po raz pierwszy w historii polskiego rynku sztuki, odbędzie się również aukcja „Pop-art. Popkultura. Postmodernizm”. Pod młotek trafią wybitne prace artystów kontestujących kulturę masową i łamiących społeczne tabu: Jana Dobkowskiego, Jerzego Ryszarda „Jurry’ego” Zielińskiego, Krzysztofa M. Bednarskiego, Radka Szlagi oraz Rafała Bujnowskiego. Szczególną atrakcją tej aukcji jest wystawienie po raz pierwszy w Polsce i Europie Wschodniej cyfrowego dzieła w formacie NFT. Będzie to praca Pawła Kowalewskiego „Dlaczego jest raczej coś niż nic”.

Hipnotyzujące dzieła Wojciecha Fangora znajdują się na pograniczu sztuki optycznej i abstrakcji geometrycznej. Kolekcjonerzy sztuki są gotowi zapłacić za nie kwoty liczone w milionach złotych, a wartość dzieł z roku na rok wzrasta. Prace Fangora dwukrotnie zdobyły tytuł najdrożej sprzedanego obrazu w historii polskiego rynku aukcyjnego. Jako pierwsze w 2018 roku rekord pobiło płótno „M39”, sprzedane za 4,3 mln zł. Zaledwie dwa lata później z ceną sięgającą 7,3 mln zł zdetronizował je obraz „M22”. Podczas grudniowej aukcji „Sztuka Współczesna. Abstrakcja Geometryczna i Op-Art” zostaną wystawione aż trzy prace Wojciecha Fangora. Na 2,5 - 4 mln zł estymowana jest cena pracy „NJ 3”. Zgodnie z systemem numeracji dzieł przyjętym przez artystę jest ona trzecim obrazem namalowanym w 1965 roku w pracowni w New Jersey. Praca należy do jednej z serii Fangora, w ramach której artysta tworzył hipnotyzujące kręgi. Geometryczne i wielobarwne kształty zdają się wychodzić do widza, stopniowo rozszerzając się i pochłaniając otaczającą go przestrzeń.

„Yabla” z 1961 roku, to jedna z trzech wystawionych prac Victora Vasarely’ego, uznawanego za prekursora op-artu. Płótno powstało tuż po słynnym czarno-białym okresie, w ramach którego powstały najsłynniejsze bodaj prace artysty przedstawiające zebry. Mistrzowska kompozycja, poprowadzona za pomocą oszczędnych środków, jest jednym z najlepszych przykładów sztuki optycznej w wykonaniu Vasarely’ego. Tak jak poprzednie dzieła, „Yabla” oparta została na bardzo ograniczonej gamie kolorów: do używanych wcześniej czerni i bieli dołączył granat. Zagęszczenie poszczególnych pól obrazu, przeciwstawiane sobie kierunki oraz obecność falujących linii wprowadzają charakterystyczne dla op-artu wrażenie ruchu i głębi.

Wśród prac najwybitniejszych artystów nurtów op-art i abstrakcji geometrycznej – czyniących z aukcji DESA Unicum jedno z najważniejszych wydarzeń na rynku sztuki – nie zabraknie dzieł Juliusza Stańczaka (m.in. „Unishape" z 1970 roku), Henryka Stażewskiego (m.in. „Nr 72” z 1968 roku), Ryszarda Winiarskiego (m.in. „Obszar 145” z 1973 roku), Edwarda Krasińskiego („Interwencja” z lat 70. XX wieku) czy Andrzeja Nowackiego (m.in. „09.12.14.”, z 2014 roku).