Największa z restauracji w Hotelu Warszawianka przeszła metamorfozę

Hotel Warszawianka położony jest około 40 min. drogi od centrum Warszawy. Obiekt stanowi połączenie nowoczesnego centrum kongresowego z hotelem oferującym komfortowy wypoczynek dla całej rodziny. Goście, oprócz 300 wygodnych komfortowych pokoi, mają do dyspozycji aqua park, strefę termalną, SPA, strefę fitness, kręgielnię, boiska wielofunkcyjne oraz prywatną plażę i przystań. Ponadto, na terenie obiektu znajdują się cztery restauracje, z których największa – Mak’s, przeszła właśnie całkowitą metamorfozę.

– Zmiany w restauracji Mak`s wynikały głównie z potrzeb zgłaszanych przez organizatorów dużych konferencji – mówi Elżbieta Pniewska, dyrektor Hotelu Warszawianka. – Oprócz poprawy estetyki wnętrz udało się tak zagospodarować powierzchnię sali, aby można ją było szybko adaptować do potrzeb gości. Podział na strefy umożliwia wydzielenie miejsca dla kilku grup, co w przypadku dużego centrum konferencyjnego, jakim jest Hotel Warszawianka, ma niebagatelne znaczenie. Po rearanżacji restauracja Mak’s dysponuje 510 miejscami siedzącymi. Dzięki dobrze zorganizowanym ciągom komunikacyjnym, możliwościom włączania dodatkowych wysp bufetowych czy multiplikacji stacji z napojami, restauracja jest w stanie obsłużyć grupy przekraczające nawet 1000 osób. Przepustowość zwiększa także wydzielona stacja live cooking, gdzie kucharze przygotowują na bieżąco dania specjalne.

Właściciel obiektu, Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o. o, przy planowaniu rearanżacji wnętrz restauracji, zdecydował się na współpracę z warszawską pracownią Tarnowski Division.

Wykończenie wnętrz restauracji Mak’s ponownie powierzono warszawskiej spółce Trust Us, specjalizującej się w wykończeniach wnętrz dla branży HoReCa oraz dostarczaniu mebli kontraktowych.

– Było nam niezmiernie miło powrócić do obiektu, którego właściciele zaufali nam już w przeszłości, powierzając poprzednią realizację wnętrz w restauracji Mak's – mówi Daniel Ochońko, prezes zarządu spółki Trust Us. – Wieloletnie zmiany rynkowych trendów oraz estetycznych preferencji sprawiły, że wnętrza wymagały rearanżacji, tak aby zoptymalizować przestrzeń pod kątem dużych konferencji a co za tym idzie – nowej grupy docelowej hotelu. W miejsce oklein i drewnianych blatów, które niegdyś uchodziły za największy krzyk mody, pojawiły się ich odpowiedniki wykonane z bardzo popularnego obecnie naturalnego kamienia. Standardowe krzesła zastąpiliśmy stylowymi kanapami, pojawiło się również dużo nowoczesnych elementów stalowych oraz kolorów zbliżonych do natury, które lepiej oddają estetykę malowniczej lokalizacji hotelu.