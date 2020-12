Naszpikowane innowacyjnymi technologiami nowe biuro Diverse CG

Elastyczne, naszpikowane nowymi technologiami - takie jest nowe biuro firmy Diverse CG w biurowcu Generation Park Z.

Firma Diverse CG (DCG) przeprowadziła się do nowego biura zlokalizowanego w Generation Park Z, gdzie wynajęła ponad 3000 mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej. W ramach jednej kompleksowej usługi JLL reprezentowało najemcę w procesie negocjacji umowy, przygotowania projektu wnętrz, a także było odpowiedzialne za nadzór nad wykończeniem powierzchni biurowej.

Diverse CG to firma technologiczna, która wspiera swoich klientów dostarczając usługi i kompetencje w obszarze IT. Spółka skupia się na szeroko rozumianej realizacji projektów IT oraz wspieraniu działań m.in. na wielu płaszczyznach rekrutacyjnych – w zakresie funkcjonowania działów HR, optymalizacji kosztów zatrudnienia pracowników czy headhuntingu.

- Nasz zespół dynamicznie się rozwija i pomimo panującej obecnie pandemii zdecydowaliśmy się na wynajęcie większej i bardziej nowoczesnej przestrzeni biurowej, ponieważ wierzymy, że to właśnie praca w biurze wśród innych współpracowników sprzyja rozwojowi pomysłów i wdrażaniu nowych rozwiązań, które w naszej branży są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biznesu. Zespół JLL towarzyszył nam w całym procesie zarówno wyboru lokalizacji, jak i wykańczania powierzchni biurowej, co pozwoliło na sprawne przygotowanie całej powierzchni biurowej - mówi Michał Lewandowski, Prezes Diverse CG.

Biuro DCG mieści się na trzech piętrach budynku Generation Park Z. Na jednym z pięter zostało stworzone centrum konferencyjne, gdzie wszystkie sale są zbudowane ze ścian mobilnych, które pozwalają na łączenie sal w dowolne konfiguracje, a dodatkowo przy zastosowaniu bezprzewodowego systemu AV, również można konfigurować wyświetlanie prezentacji w dowolny sposób. Finalnie całą przestrzeń można otworzyć, co w połączeniu z foyer znajdującym się w centralnej części piętra tworzy wielką przestrzeń służącą eventom lub spotkaniom typu town hall.

Na powierzchni biura zastosowano również system oświetlenia bazujący na czujnikach DALI, który dostosowuje oświetlenie wykorzystując czujniki obecności oraz natężenia oświetlenia dziennego, co jest sporym udogodnieniem w codziennym korzystaniu z powierzchni, a także przynosi duże oszczędności energii elektrycznej.

Ze względu na branżę, biuro jest zaprojektowane w stylu elastycznym, wszystkie biurka są sterowane elektrycznie, tak aby pracownicy mogli dostosować je do swoich potrzeb, a część strefy konferencyjnej jest przystosowana do zmiany na przestrzenie pracownicze w przyszłości, gdyby wynikła taka potrzeba. W biurze dominują elementy drewniane i betonowe, które dopełniają akcenty kolorystyczne (np. budki telefoniczne do wykonywania szybkich rozmów).