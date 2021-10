Naszyjnik wart 20 mln zł na sprzedaż w Polsce. To projekt Marca Newsona

Najwyższej klasy biżuteria haute couture, naszyjnik „Julia” zaprojektowany przez słynnego projektanta Marca Newsona dla legendarnej francuskiej marki Boucheron, pokazywany był m.in. w samym Museum of Art and Design w Nowym Jorku. Teraz będzie można go zobaczyć (i kupić) w Polsce.

Naszyjnik „Julia”, który zostanie sprzedany w DESA Unicum w ramach tzw. private sale, jest ikoną światowego rynku jubilerskiego.

Zaprojektowany został na cześć słynnego matematyka Gatina Julii przez słynnego australijskiego projektanta Marca Newsona dla paryskiego domu jubilerskiego Boucheron.

Wartość naszyjnika szacowana jest na 20-25 mln zł.

Naszyjnik można obejrzeć w dniach 22-26 października 2021 r. w godz. 11- 19 (poniedziałek-piątek) i 11-16 (sobota) w siedzibie DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A. Wstęp wolny.

2 tysięcy szafirów i diamentów, jest najdroższą biżuterią, jaką do tej pory wystawiono na sprzedaż w Polsce.

To jedna z najdroższych prac jubilerskich marki Boucheron. Biżuteria francuskiej marki sprzedawana jest w największych domach aukcyjnych na świecie, a ceny sięgają kilku milionów euro. Fakt, że projekt samego Marca Newsona pojawił się w DESA Unicum pokazuje jak szybko rośnie i zmienia się nasz rynek.] – mówi Agata Szkup, Prezes Zarządu DESA Unicum.

Naszyjnik „Julia”, który zostanie sprzedany w DESA Unicum w ramach tzw. private sale, jest ikoną światowego rynku jubilerskiego. Powstał w 2009 roku dzięki współpracy słynnego australijskiego projektanta Marca Newsona oraz paryskiego domu jubilerskiego Boucheron. Zaprojektowany został na cześć słynnego matematyka Gatina Julii. Praca nad naszyjnikiem trwała ponad 1500 godzin, a efekt końcowy – połączenie jubilerskich tradycji i kunsztu z innowacyjnym designem - przerósł oczekiwania samego Newsona. Przedstawiciele liczącej sobie ponad 160 lat marki Boucheron przyznają, że to jeden z najdroższych naszyjników, jaki stworzyli w swojej historii. Jego cena może przekroczyć rekordowy poziom 20 mln zł. Jeszcze nigdy w historii polskiego rynku nie sprzedano tak drogiej biżuterii.

Projekt haute couture

Projekt Marca Newsona i Boucheron nie wszedł do produkcji seryjnej, a był stworzony na miarę zapewniając sobie miejsce wśród unikatowych dzieł złotniczych oraz kreacji haute joaillerie. Dzieło prezentowane było m.in. na pokazie słynnego projektanta Karla Lagerfelda.