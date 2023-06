Neonostalgiczna restauracja na poznańskich Jeżycach w klimacie animacji "Mój sąsiad Totoro"

Tonari, nowa japońska restauracja na poznańskich Jeżycach, przenosi nie tylko w miejscu, ale i w czasie. Lokal inspirowany latami 80-tymi okresu Showa został zaprojektowany przez Studio Uzarowicz.

Tonari znaczy sąsiad, sąsiedztwo. Możemy pamiętać to słowo z kultowej animacji Studia Ghibli Tonari no Totoro (Mój sąsiad Totoro). Takie właśnie miało być Tonari- nowe miejsce na gastronomicznej mapie Poznania - domowe, przytulne, trochę ciasne, zbliżające ludzi. Estetyka miała nawiązywać do japońskich wnętrz mieszkalnych z okresu Showa: dużo ciemnego drewna, maty tatami, charakterystyczne tapety, dekoracje, przytłumione oświetlenie.

Niepozorny szyld wiszący na jednej z jeżyckich kamienic w Poznaniu, dyskretnie zaprasza do niewielkiego lokalu, stworzonego przez Jakuba Teppera i Min, który przenosi nas nie tylko w miejscu, ale i w czasie. Takie właśnie było założenie- zaprojektować miejsce osadzone w japońskich latach 80-tych okresu Showa. Miał pokazać Japonię w autentyczny i zwyczajny sposób, nie nawiązywać do popularnych nurtów estetycznych, takich jak japandi ani razić orientalizmem. Ten przenoszący nas w inną czasoprzestrzeń projekt powstał w pracowni Studio Uzarowicz. Zaprojektowane wnętrza wprost odnoszą się do nurtu neonostalgic, który jest odpowiedzią na tęsknotę za konkretnymi wrażeniami, smakami, obrazami, klimatem. To coś więcej niż wnętrza w stylu retro.

Przestrzeń została podzielona na kilka stref w zależności od sposobu w jaki chcemy spożyć posiłek. Mamy więc przestrzenie z klasycznymi stolikami, bar przy którym można zjeść samotnie obiad, wysoki bar na pogawędkę z barmanem, kącik książkowo-prasowy (gratką są japońskie komiksy czy wybierane przez właścicieli, bieżące wydania japońskich czasopism!) oraz wisienka na torcie czyli wydzielona, kameralna przestrzeń “bez butów”, na matach tatami, gdzie siedzi się na podłodze.

Centralnym punktem jest bar, który ma nawiązywać do domowej japońskiej kuchni. Bryła z dużej mozaiki w charakterystycznym kolorze miętowym uzupełniona została kuchennymi schowkami i półkami, na których piętrzą się japońskie naczynia. Nieprzypadkowe są skojarzenia ze wspomnianym wyżej Totoro lub serialem Netflixa: Makanai: W kuchni domu maiko. Sprzęty i dodatki w stylu retro oraz bibeloty i plakaty z epoki w całości przywiezione z Japonii idealnie uzupełniają tę nostalgiczną scenerię.