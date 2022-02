Neoplastyczne wyroby Grupy De Stijl ponad czasem

Holenderska grupa De Stijl zdefiniowała nowy charakter designu z początku XX wieku. Oto, jak geometryczne malarstwo Pieta Mondriana i trzy podstawowe barwy, czyli żółty, niebieski i czerwony, wpłynęły na współczesne projekty od polskich marek.

REKLAMA

De Stijl to jednocześnie nazwa grupy artystycznej i czasopisma. Słowo to z języka holenderskiego oznacza po prostu – styl. Grupa działała w Holandii w latach 1917-1931, a jej głównymi założycielami byli Theo van Doesburg i Piet Mondrian, pod których okiem grupa zajmowała się malarstwem, architekturą, meblami i wyposażeniem wnętrz. Ich wspólne działania skupiały się głównie na tym, jak modernistyczne idee zawarte w malarstwie mogą być odzwierciedlone w designie.

Charakterystyczne cechy De Stijl to abstrakcja geometryczna, wykorzystanie trzech podstawowych kolorów: żółtego, niebieskiego i czerwonego, a także linii przecinających się pod kątem prostym. Teorie z obszaru malarstwa były bowiem implikowane na projekty mebli i przedmiotów użytkowych, takich jak słynny czerwono-niebieski fotel Gerrita Rietvelda. Piet Mondrian, twórca neoplastycyzmu, w malarstwie był zainteresowany zależnością między liniami i kolorami. W swoich esejach twierdził, że linie poziome są żeńskie, a pionowe - męskie. Analizując kolor, uważał, że barwa niebieska jest oddalająca, żółta - wysuwająca, a czerwona - unosząca się w przestrzeni. Równowagę zapewniały im zatem trzy tzw. nie-kolory: czarny, biały i szary. Teoria ta stanowiła zasadę uporządkowania kompozycji, zniesienia dekoracyjności i zbędnych szczegółów, czyli zasadniczo pozbycia się bałaganu w przestrzeni.

Linie przecinające się pod kątem prostym oraz płaska powierzchnia to najważniejsze elementy charakterystyczne dla twórczości De Stijl. Skąd więc artyści czerpali inspiracje? Przede wszystkim z krajobrazu Holandii, który jest ukształtowany według prostych zasad, stworzony przez człowieka, trochę, można by rzec „wydarty’’ morzu. Abstrakcyjne i geometryczne płaszczyzny pól oraz linie horyzontu to pejzaż, w którym kształtował się ów styl. Jego podłożem były także artystyczne kierunki awangardy początku XX wieku: kubizm, futuryzm i radziecki konstruktywizm. De Stijl inspirował szkołę Bauhausu, jednocześnie potyczkując się z nią o uwagę odbiorców. Dążono do podobnej syntezy stylistycznej, jednak w nieco odmiennym charakterze. Meble w stylistyce De Stijl były bowiem bardziej statyczne, monumentalne, wykonane z drewna z eksponowaną konstrukcją, wykończone w oparciu o zasady neoplastycyzmu oraz projektowane tak, aby można było je w przyszłości produkować seryjnie.

Płaszczyzny kolorystyczne przecięte czarnymi liniami dostały się także do mody lat 60. Szczególnie wyraźnie widać to w jednej z kolekcji Yves Saint Laurent, gdzie na wybiegu pokazano sukienki z charakterystycznym, kolorowym układem kwadratów z obrazów Mondriana.

Zamknięte płaszczyzny, czyste barwy i układy linii, takie środki plastyczne dają nieskończenie wiele możliwości projektowych. Wyjątkowy, uniwersalny styl De Stijl inspiruje także współczesne marki, takie jak Happy Barok. Ta polska marka stworzyła własną kolekcję De Stijl, za której projektem stoi Katarzyna Jasyk. Z kolei Modus Design to geometryczna ceramika zaprojektowana przez Marka Cecułę dla Ćmielów Design Studio. Te i inne przedmioty znajdziesz we współczesnej kolekcji inspirowanej dokonaniami grupy De Stijl.