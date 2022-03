Netflix otworzy biuro w Polsce. Kto je zaprojektuje?

29 marca Netflix ogłosił otwarcie biura w Warszawie, które będzie pełniło funkcję hubu na cały region Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2020 r. Netflix rozpoczął wieloetapową współpracę z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych (KIPA). Siedziba takiego giganta z pewnością będzie robić wrażenie.

– Polska stała się dla nas kluczowym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę polskich produkcji, nadszedł właściwy moment, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do lokalnej branży kreatywnej i filmowej. Biuro Netflix w Warszawie to naturalny krok w naszym rozwoju, który znacznie ułatwi budowanie długoterminowej współpracy w regionie i wzmocni istniejące relacje, tworząc szerokie możliwości dla twórców i producentów. Kreatywność i potencjał branży sprawiają, że Warszawa jest doskonałym punktem do prowadzenia biznesu na całą Europę Środkowo-Wschodnią – mówi Larry Tanz, Vice President, Head of Original Series, EMEA at Netflix.

– Otwarcie stałego biura w Warszawie jednego z światowych liderów OTT oznacza, że Polska jest jednym z bardziej rozwojowych rynków produkcji audiowizualnych w Europie. Traktowana jest jako poważny, długofalowy partner. Będzie lokalizacją większej ilości realizowanych projektów. A nowe projekty to miejsca pracy, większy transfer środków, nowe możliwości kreatywne. Cieszymy się, że rynek polski, polscy producenci, mają coraz więcej partnerów finansujących produkcję z rynków zagranicznych – to pobudza gospodarkę oraz rozwój sektora jako takiego. To ważny sygnał dla nas wszystkich ugruntowujący pozycję rodzimego sektora audiowizualnego w naszym regionie Europy – mówi Alicja Grawon-Jaksik, Prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Zaangażowanie w rozwój branży kreatywnej

Inwestycje Netflix na polskim rynku sięgają poza współpracę czysto produkcyjną – w 2020 r. Netflix rozpoczął wieloetapową współpracę z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych (KIPA). Pierwszym jej etapem było ogłoszenie na początku maja 2020 r. nowego funduszu pomocowego dla najbardziej poszkodowanych pracowników branży telewizyjnej i filmowej w związku z wstrzymaniem produkcji z powodu pandemii koronawirusa. Na jego działalność serwis przeznaczył 2,5 miliona złotych.

W kolejnej odsłonie współpracy eksperci Netflix prowadzili szkolenia w ramach Netflix Day podczas KIPA Film Financial Lab, kursu poświęconego obsłudze serwisowej międzynarodowych produkcji filmowych oraz koprodukcjom, z naciskiem na kwestie finansowe. W maju 2021 roku z kolei wystartował cykl szkoleń “Kompetencje przyszłości”, rozwijający wśród młodych twórców profesjonalne umiejętności niezbędne do pracy w nowoczesnej branży audiowizualnej.

W 2022 r. Netflix rozpoczął oficjalnie długofalową współpracę ze Szkołą Filmową w Łodzi, która opiera się na cyklu warsztatów dla studentów szkoły. Celem inicjatywy jest odkrywanie i wspieranie młodych talentów, a także umożliwienie im doskonalenia praktycznych kompetencji zawodowych, które ułatwią rozpoczęcie kariery na zmieniającym się rynku filmowym.