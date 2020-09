Nie będzie powrotu do normalności? Czeka nas zupełnie nowa era pracy

Nie wszystkie zmiany, które zaszły w naszym życiu zawodowym w okresie pandemii, mają tymczasowy charakter. Coraz częściej mówi się, że procesy zapoczątkowane przez lockdown wykluczają powrót do normalności i tak naprawdę zapowiadają zupełnie nową erę pracy, opartą na elastyczności, nowoczesnych technologiach, kompetencjach i kreatywności - twierdzi Bartosz Dąbkowski, Head of Response & MSP Solutions w Hays Poland.

Pandemia koronawirusa przez wielu pracowników i firmy postrzegana była głównie przez pryzmat potencjalnych zagrożeń. Mimo że niemal każda osoba doświadczyła pewnych negatywnych konsekwencji, to należy mówić również o pozytywnych zmianach, zapoczątkowanych przez wydarzenia ostatnich miesięcy. Konieczność okresowej zmiany trybu życia oraz funkcjonowania organizacji rzuciły światło na wiele istotnych spraw, co zdaniem ekspertów rynku pozytywnie przełoży się na sposób postrzegania i wykonywania pracy.

Elastyczna praca

Rozwiązania pracy elastycznej, w tym możliwość pracy zdalnej, od kilku lat znajdowały się na liście benefitów o największym znaczeniu dla pracowników. Mimo że pracodawcy coraz częściej otwierali się na taką formę realizacji zawodowych obowiązków, to wiele firm wciąż miało wątpliwości, czy zagwarantowanie pracownikom większej niezależności w zakresie organizacji czasu i miejsca pracy będzie korzystne dla obu stron. Okres izolacji społecznej i konieczność wdrożenia pracy zdalnej na szeroką skalę dały wielu liderom biznesu szansę na przetestowanie tego rozwiązania w praktyce. Obserwacje rynku pracy pokazują, że w wielu organizacjach ten eksperyment zakończył się sukcesem.

Możliwość pracy z domu przestanie być postrzegana jako przywilej zarezerwowany wyłącznie dla najbardziej zaufanych pracowników. Pracodawcy oraz menedżerowie, którzy przed pandemią mieli obawy związane z pracą zdalną, zyskali szansę na sprawdzenie ich zasadności. W wielu przypadkach pandemia udowodniła, że brak bezpośredniego nadzoru przełożonego nad realizacją zadań nie wpływa negatywnie na osiągane wyniki. Co więcej, w niektórych firmach praca z domu okazała się być na tyle skuteczna, że te zadeklarowały większą elastyczność w tym zakresie. To od pracowników częściej będzie zależało, w jakiej formie chcą świadczyć swoje zawodowe obowiązki.

W okresie pandemii menedżerowie musieli zaufać swoim podwładnym, że ci – pomimo nieobecności w biurze – będą osiągać wyznaczone cele. Ustalenie harmonogramu dnia, godzin pracy i sposobu realizacji zadań w dużej mierze znalazło się w gestii pracowników, co w licznych przypadkach nie miało wpływu na produktywność, a w niektórych – nawet ją poprawiło. Tym samym można oczekiwać, że upowszechnienie pracy zdalnej zwiększy niezależność profesjonalistów, którzy w przyszłości będą cieszyć się większą swobodą w zarządzaniu swoją pracą.

Cyfrowa współpraca

W ostatnich miesiącach zmieniły się obowiązujące w firmach standardy komunikacji i współpracy. Na początku pandemii niektóre firmy musiały bardzo szybko wdrożyć rozwiązania technologiczne, umożliwiające odbywanie wideo konferencji, zdalną pracę zespołową i współdzielenie dokumentów. Wymagało to dodatkowych inwestycji, ale też nabycia przez pracowników odpowiednich kompetencji. Wraz z upływem czasu, nowe programy zostały opanowane, a zatrudnieni przyzwyczaili się do efektywnej współpracy w cyfrowym świecie. Zadania, których realizacja do niedawna byłaby niemożliwa bez bezpośredniego spotkania, teraz wykonywane są całkowicie zdalnie. I wiele wskazuje na to, że ten trend będzie się utrzymywał.