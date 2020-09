Nie daj się jesieni! Aranżacja wnętrza w stylu Bali

Babie lato to idealny okres na przeprowadzenie metamorfozy. Jeśli tęsknice za wakacyjnym nastrojem, spróbujcie zatrzymać go we wnętrzu na dłużej. Zdecyduj się na aranżacje w wakacyjnym stylu - wprowadź w cztery ściany klimat prosto z wyspy Bali!

Wielu z nas zaczyna tęsknić już za widokiem pełnej życia flory, wszechobecną zielenią i nadzwyczajną aurą odległych miejsc. Na szczęście, przy pomocy odrobiny wyobraźni, możesz odzwierciedlić piękno balijskiej natury aranżując wnętrze. Jak się za to zabrać? Bazowym kolorem niech zostanie głęboki szmaragd, który nawiązuje do bujnej roślinności balijskiej dżungli. Wybrać należy tekstylia w tym odcieniu, by ożywić nieco wnętrze. Możesz również pokusić się o dobranie tapicerowanych mebli, takich jak krzesła w odcieniu butelkowej zieleni lub dodatków w podobnej kolorystyce – gazetników, obrusów i wazonów.

Złota aura

W okolicznościach nadchodzącej jesieni każdy z nas marzy o złocistych promieniach słońca. Źródłem wyjątkowego klimatu Bali jest nie tylko wszechobecna zieleń, ale również słoneczna pogoda. Myśląc o metamorfozie wnętrza, zainspiruj się wiązkami letniego światła. Przyjemny, ciepły nastrój wprowadzisz do wnętrza, dodając do swojej aranżacji połyskujące dekoracje i inne, drobne elementy w kolorze złota. Pamiętaj o tym, że podstawowym elementem balijskiego apartamentu jest liść. Można wybrać więc takie naczynia, tekstylia i ozdoby, na których znajdą się zarówno złote dodatki, jak i roślinne motywy.