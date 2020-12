Nie jeden, a dwa kolory roku 2021! Pantone wskazał swoje typy

Każdego roku na początku grudnia oczy świata uważnie śledzą wszystkie ruchy i działania kolorystycznego autorytetu w skali globalnej – Pantone Color Institute. Ultimate Grey i Illuminating Yellow - te dwie barwy zdominują rok 2021 według prognoz Pantone.

REKLAMA

Tegoroczne ogłoszenie Pantone Color Institute przyniosło dwa spore zaskoczenia. Po pierwsze – mamy nie jeden, a dwa kolory roku 2021, a po drugie – niewielu spodziewało się takiego kontrastowego połączenia. Nadzieja na nadchodzący rok– to główne uzasadnienie instytutu dla tegorocznych wyborów.

– Myślę, że bardzo niewiele osób typowało odcień szarości na jeden z kolorów 2021 roku. W moim odczuciu to wydźwięk tego, co dzieje się teraz na świecie – jesteśmy trochę zawieszeni w szarości. Poza tym lubimy szarość! Spójrzmy na nasze ulice, stroje i wnętrza domów – to zdecydowanie jeden z ulubionych kolorów wybieranych przez Polaków – komentuje Marta Suchodolska, dyrektor kreatywna Westwing Polska. – Przełożenie Ultimate Grey na język wnętrz jest zatem stosunkowo proste, bo kolor ten stanowi doskonałą bazę wielu aranżacji i dobrze komponuje się praktycznie ze wszystkimi innymi barwami – dodaje.

– Żółty to radość, słońce, optymizm i marzenie o tym, żeby wyjść z domu. Żółty energetyzuje i daje siłę do działania. Z drugiej strony nie jest łatwy do interpretacji we wnętrzach. Moja rada – nie bójmy się tego koloru, ale też nie interpretujmy Illuminating Yellow zbyt dosłownie i w 100%. Instytut swoim wyborem daje nam pewną wskazówkę, a my sami powinniśmy znaleźć odcień, który nam odpowiada i będzie dobrze komponował się z naszym wnętrzem. Pamiętajmy, że żółty ma mnóstwo odcieni, jak np. bananowy, któremu dość blisko do beżu, czy też musztardowy z domieszką brązu lub złota – konkluduje Marta Suchodolska.