„Nie ma drugiej takiej przestrzeni biurowej w Warszawie”. Zaglądamy do biura Snowflake w kompleksie Lixa

Firma dostarczająca rozwiązania Data Cloud w swoim biurze w Warszawie postawiła na przestrzeń biurową, której celem jest rozwijanie talentu i profesjonalizmu użytkowników. Wizję tę przekuli w projekt architekci Massive Design.

Firma Snowflake położyła bardzo duży nacisk na stworzenie środowiska, w którym pracownicy mogą w jak najlepszy sposób zrealizować swoją kreatywność i produktywność

Estetyka biur Snowflake czerpie z natury. Motywem przewodnim jest celebracja śniegu i wszystkiego, co się z nim wiąże.

„Co trzeba zrobić by tam pracować?” – to jedno najczęściej zadawanych pytań, jakie padały, gdy prezentowałem świeżo oddane do użytku biuro firmy Snowflake, zlokalizowane w kompleksie biurowym Lixa”– mówi Adam Urbaniak,

Dyrektor Techniczny w pracowni architektonicznej Massive Design, główny projektant powierzchni biurowej Snowflake – „Nie ma drugiej takiej przestrzeni biurowej w Warszawie”.

Snowflake to bardzo dynamiczne rozwijająca się amerykańska firma. Powstała w 2012 roku w San Mateo w Kalifornii, USA. Snowflake jest firmą dostarczającą rozwiązania typu Data Cloud, globalnej sieci danych, obsługująca tysiące klientów na całym świecie. W 2022 roku do grona ponad 30 globalnych biur tej organizacji dołączyło biuro w Warszawie.

Proces projektowy nowego biura Snowflake rozpoczął się w 2021 roku w dziale Global Workplace, Design & Build. W styczniu 2022 roku pracę kontynuował zespół architektów z Massive Design.

Firma Snowflake położyła bardzo duży nacisk na stworzenie środowiska, w którym pracownicy, „Płatki Śniegu” (ang. snowflakes), mogły w jak najlepszy sposób zrealizować swoją kreatywność i produktywność. Celem było stworzenie przestrzeni, która zapewni dużą ilość elastycznych przestrzeni pracy, stref pracy zespołowej i kooperacji. Nie bez znaczenia był również fakt, że przestrzeń biurowa miała być spójna z kulturowym DNA, oraz marką.

Inspiracje naturą

Estetyka biur Snowflake czerpie z natury. Motywem przewodnim jest celebracja śniegu i wszystkiego, co się z nim wiąże. Przestrzenie dzielą się na chłodniejsze oraz cieplejsze. Te pierwsze, inspirowane pejzażami w śniegu i lodzie, wspomagają aktywność oraz koncentrację. Te drugie, inspirowane ciepłem przy kominku, kubkiem gorącej kawy czy herbaty, umożliwiają regenerację oraz oczyszczenie. Całość skomponowana jest z barw zorzy polarnej z przeplatającymi się z nią ciepłymi fakturami drewna oraz surową strukturą betonu.

We wnętrzach biura motywem przewodnim jest celebracja śniegu i wszystkiego, co się z nim wiąże. fot. Szymon Polański

Wchodzących do biura gości wita przestronne lobby recepcyjne z masywną bryłą (lodu) lady recepcyjnej oraz wyeksponowanym logo firmy. Elementem przykuwającym uwagę w strefie wejścia jest kominek, przy którym, na wygodnych kanapach, pod drewnianym sufitem i w ciepłym oświetleniu można poczekać na gospodarza spotkania. Klimatu górskiego schroniska dopełniają detale, takie jak ściany wykończone naturalnie starzonym drewnianym deskowaniem z frezem, który przedstawia zarys szczytów górskich.

Proces dobierania wykończeń, barw i produktów był niezwykle rozwijającym i kreatywnym zadaniem, ponieważ każdy, nawet mały detal, taki jak faktura tapety czy kształt lampy miał kojarzyć się z zimową tematyką – mówi Maria Szymczyk, współprojektantka biura Snowflake.

Przestrzenie do pracy w skupieniu i integracji

Przechodząc do przestrzeni wewnętrznej biura, nie sposób nie zwrócić uwagi na przestronność ciągów komunikacyjnych. Jasna i szeroka przestrzeń sprawia wrażenie, że jesteśmy w budynku o zupełnie innej funkcji niż biurowa. Poprzez swoją przestronność ciągi komunikacyjne zyskują dodatkową funkcję społeczną, ponieważ dają możliwość przejścia dwóm osobom idącym obok siebie, a taka forma wspólnego spaceru jest okazją np. do spontanicznych wymian informacji i doświadczeń.

Poprzez swoją przestronność ciągi komunikacyjne zyskują dodatkową funkcję społeczną, ponieważ dają możliwość przejścia dwóm osobom idącym obok siebie. fot. Szymon Polański

Otwarty sufit nad komunikacją i innymi częściami biura został pokryty warstwą akustycznego natrysku w kolorze białym. Dzięki temu, mimo zastosowania na podłogach w ciągach komunikacyjnych twardych wykończeń typu PVC, w całym biurze panuje przyjemny mikroklimat akustyczny, gdzie pogłos i wynikający z niego hałas są zniwelowane do minimum.

Wzdłuż ciągu komunikacyjnego na przemian ulokowano przestrzenie open space przeznaczone do pracy w skupieniu, zespoły sal konferencyjnych oraz miejsca do pracy zespołowej. W przestrzeniach open space zwrócono bardzo dużą uwagę na aspekt funkcjonalności i zapewnienie warunków pracy umożliwiających koncentrację, dlatego wszystkie biurka są wyposażone w regulacje wysokości blatu i umożliwiają również pracę w pozycji stojącej. By zapewnić możliwość pracy w pełnej izolacji na powierzchni biura, zaprojektowano kilka pomieszczeń indywidualnej pracy w skupieniu.

Wszystkie sale konferencyjne, od małych trzyosobowych do dużych kilkunastoosobowych, wyposażono w wysokiej klasy systemy audio-video umożliwiające spotkania hybrydowe. Dodatkowo część z nich zaaranżowano w sposób nieformalny, by spotkania mogły odbywać się w bardziej swobodnej atmosferze.

Pomiędzy zespołami sal konferencyjnych i open space zaprojektowano otwarte przestrzenie do aktywności zespołowej, które wyposażono w wysokie stoły, mobilne tablice do pisania, miękkie piętrowe siedziska z ekspozycją na ściany ze szkłem do pisania. W tych obszarach przewidziano też miejsca do aktywności indywidualnej, gdzie zapewniono fotele z wysokimi oparciami i poręczne przenośne stoliki.

Za integrację zespołu odpowiada serce biura, czyli centralna, otwarta kantyna o powierzchni ponad 200 mkw. fot. Szymon Polański

Za integrację zespołu odpowiada serce biura, czyli centralna, otwarta kantyna o powierzchni ponad 200 mkw, wypełniona różnorodnymi miejscami do siedzenia oraz wielofunkcyjną wyspą kuchenną. Zgodnie z projektowanym podziałem na zimne i ciepłe przestrzenie, kantyna jest strefą, gdzie dominują ciepłe oraz naturalne barwy takie jak brązy i beże. Zastosowano też ciepłe i akcentujące oświetlenie, które wydobywa faktury naturalnych materiałów, jak drewno.

Całość została spięta szarą podłogą i ciemnym, podwieszanym sufitem dodatkowo wzmacniającym pochłanianie dźwięków. Na uwagę zasługuje różnorodność miejsc siedzących. Użytkownicy mają do dyspozycji typowe stoły i krzesła stołówkowe, jak również wygodne tapicerowane siedziska, gdzie jest możliwość dłuższego siedzenia nie tylko w celach regeneracji, ale również pracy z laptopem.

W bezpośrednim sąsiedztwie kantyny ulokowano strefę „Ice Bar”. Jej przeznaczeniem jest wsparcie techniczne użytkowników biura w zakresie IT. By podkreślić tą szczególną funkcję, Ice Bar ma monokolorystyczną, chłodną stylistykę w kolorze brandowym Snowflake.

Praca nad projektem Snowflake jest była mnie bardzo rozwijającym doświadczeniem. Połączyliśmy ich śmiałość i bezkompromisowość z naszą kreatywnością, wiedzą i doświadczeniem. Jestem zadowolony z efektu tego połączenia – mówi Adam Urbaniak.

Biuro, które przełamuje schematy

Biuro firmy Snowflake przełamuje schematy, które jeszcze niedawno wydawały się nowatorskie i atrakcyjne. Wraz z wejściem na rynek pracy pokolenia Z zamyka kolejny rozdział w myśleniu o przestrzeni biurowej. Jego celem nie jest zachęcenie do jak najdłuższego przebywania w nim. Nie oferuje ono funkcjonalności dodatkowych, związanych z aktywnościami niezawodowymi a sprawia, by czas jaki się poświęca aktywności zawodowej był jak najbardziej produktywny zarówno dla organizacji jak i pracownika.

Jest to przestrzeń biurowa, której celem jest rozwijanie talentu i profesjonalizmu użytkowników. Kluczowe jest wspomaganie ich kreatywności i efektywności rozwiązaniami przestrzenno–funkcjonalnymi oraz technologią. To swego rodzaju kampus, który oferuje użytkownikom świadomym swojej roli, bardzo szeroki wachlarz przestrzeni i nastrojów, ale nie próbuje imitować domu czy kawiarni.