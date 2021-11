Niebawem otwarcie łódzkiej Biblioteki Wolność

Biblioteka Wolność w Łodzi otworzy się dla czytelników już 26 listopada. To kolejny etap modernizacji, unowocześniania oraz poszerzania oferty łódzkiej biblioteki. Czego możemy się po niej spodziewać? O tym opowiadziała Natalia Królikowska, kierowniczka nowej filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

Czym wyróżni się na tle pozostałych filii Biblioteka Wolność?

Natalia Królikowska: Na tle innych, zlokalizowanych w śródmieściu filii Biblioteka Wolność wyróżnia się swoją centralną lokalizacją, pięknym wystrojem, nawiązującym do historycznych, kawiarnianych tradycji kamienicy, w której jest ulokowana, bogatym i starannie wyselekcjonowanym księgozbiorem, a przede wszystkim swoim zaangażowanym w sprawy społeczne i polityczne profilem.

Czy tak jak reszta nowo otwieranych filii BMwŁ będzie miała temat przewodni?

Tak, punktem wyjścia tematu przewodniego jest wolność, rozumiana szeroko i w wielu aspektach, takich jak wolność słowa, wolność myślenia i tworzenia, wolność wyboru, możliwość działania zgodnie z własną wolą i przekonaniami. Biblioteka Wolność w swoich działaniach zachęcać będzie nie tylko do czytania, ale również do krytycznego myślenia, weryfikowania i wymiany poglądów oraz swobodnej i nieskrępowanej dyskusji. Sprzyjać temu będzie specjalnie zaaranżowana przestrzeń, jak i działania, które będą się tu odbywać.

Jak wygląda księgozbiór? Co ciekawego znajdziemy na półkach nowej biblioteki?

Księgozbiór jest skoncentrowany na szeroko pojmowanej publicystyce. Czytelnicy znajdą tutaj setki książek o najbardziej palących problemach współczesności – mechanizmach władzy, autorytaryzmie, prawach człowieka, nowych technologiach, mniejszościach – ich prawach i problemach. Na półkach Biblioteki Wolność znajduje się również wiele książek historycznych, bo, jak twierdził Cyceron „Historia jest nauczycielką życia”, literatury faktu, biografii, literatury popularno-naukowej, a także bogaty, blisko 5-tysięczny zbiór literatury dziecięcej i młodzieżowej. Pomimo tak ścisłego wyprofilowania księgozbioru miłośnicy literatury pięknej, zarówno polskiej, jak i obcej oraz fani literatury gatunkowej nie wyjdą z „Wolności” z pustymi rękami, bo i takiej literatury tutaj nie brakuje.

Co oprócz książek zaproponujecie użytkownikom?

Oprócz wypożyczania zaplanowaliśmy szereg działań i aktywności, skierowanych do różnych grup odbiorców. Będą to spotkania autorskie, nie tylko z pisarzami, ale również z publicystami, dziennikarzami, reporterami, warsztaty krytycznego myślenia, zajęcia twórcze, cykl działań o dezinformacji i fake newsach, klub książki zaangażowanej, poniedziałki dla przyszłości. Chcemy, aby Biblioteka Wolność stała się miejscem spotkań dla łodzian, czemu sprzyjać ma zarówno bogaty program wydarzeń, jak i centralna lokalizacja oraz wydłużone godziny otwarcia. „Wolność” będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–20:00 oraz w soboty od 10:00 do 18:00.