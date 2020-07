Niebieski szyld magla zapowiedzią designerskich zmian w Gdyni

Nowy, ręcznie malowany szyld wskazuje wejście do magla przy ulicy Abrahama w Gdyni. Jest to kolejna odsłona działań Stowarzyszenia Traffic Design, jednocześnie projekt otwierający serię realizacji prowadzonych w ramach długofalowego programu współpracy z miastem.

Szyld zaprojektowała i klasyczną metodą wykonała Eugenia Tynna. Projekt w całości powstał w nowym warsztacie Traffic Design przy ulicy Żeromskiego 36 w Gdyni. Będzie to wkrótce miejsce otwarte dla szerokiego grona odbiorców z przestrzenią wystawową oraz programem spotkań i działań skoncentrowanych na przestrzeni miejskiej.

Stowarzyszenie Traffic Design organizuje Biennale Sztuki Miejskiej, które jesienią tego roku odbędą się w jednej z dzielnic Gdyni – na Wzgórzu Świętego Maksymiliana. Program Biennale angażuje społeczność lokalną oraz artystów i projektantów z całej Polski. W tym roku na warsztat wzięte zostaną między innymi aspekty związane z wolnym czasem i zabawą w mieście, „współmieszkańcami”: ptakami i trudnym tematem przeładowania miasta samochodami. Obecnie Stowarzyszenie konsultuje projekty z mieszkańcami.

- Naszym celem jest propagowanie dobrych praktyk dotyczących estetyki przestrzeni publicznej i przyjaznego miasta. Do działań zostały włączone różne instytucje miejskie, między innymi Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych oraz Wydział Budynków. Prowadzimy rozmowy z różnymi grupami interesariuszy, mających wpływ na wygląd i funkcjonowanie Gdyni. Chcemy zaangażować jak najwięcej podmiotów także te z sektora prywatnego. Mogą się do nas zgłaszać także właściciele i administratorzy budynków, którzy szykują się do remontów elewacji. Być może uda nam się wesprzeć ich projektowo lub doradzić możliwe rozwiązania - mówi Monika Domańska, Traffic Design.

W przestrzeni miasta pojawią się nie tylko nowe szyldy. Traffic Design zajmie się także projektowaniem i uspokajaniem kolorystyki elewacji, czy działaniami mającymi na celu poprawę funkcjonalności terenów zielonych.



- Zależy nam szczególnie na obiektach takich jak przedszkola, szkoły i żłobki, by w ten sposób zwiększać świadomość estetyczną najmłodszych mieszkańców miasta - podkreśla Monika Domańska, Traffic Design.