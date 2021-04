Niech zabrzmi nowa Melodia! KM rubaszkiewicz projektuje w Juracie

Dawny budynek Melodii w Juracie jest w fazie dostosowywania do standardów marki Best Western. Odświeżenie pokoi hotelowych powierzono pracowni KM Rubaszkiewicz.

Polski Holding Hotelowy konsekwentnie realizuje inwestycję, jaką jest dostosowanie istniejących pokoi hotelowych w dawnym budynku Melodia w Juracie do standardów marki Best Western i stworzenie spójnego, nowoczesnego kompleksu o nadmorskim charakterze.

Pracami remontowymi objęto 30 pokoi, które będą gotowe jeszcze w tym roku w sezonie letnim.

Celem prac projektowych pracowni KM rubaszkiewicz prowadzonej przez Konrada Rubaszkiewicza było dostosowanie istniejących pokoi hotelowych do standardów marki Best Western i stworzenie spójnego, nowoczesnego kompleksu o nadmorskim charakterze. Pracami remontowymi objęto 27 pokoi z łazienkami, 2 pokoje typu studio z częścią dzienną, aneksem kuchennym, sypialnią i łazienką oraz jeden apartament z rozbudowaną, przestronną częścią dzienną, aneksem kuchennym, wydzieloną sypialnią, łazienką i dużym tarasem.

– Dzięki konsekwentnej realizacji strategii PHH już dzisiaj możemy podziwiać pierwsze efekty prac remontowych w dawnym budynku Melodia. Mamy nadzieję, że gdy znowu będzie możliwy ruch turystyczny nowa, zmodernizowana część budynku Melodia pozwoli naszym gościom na spędzenie czasu w komfortowych warunkach, a nadmorskie elementy wystroju umilą pobyt i będą pozytywnie wpływać na ich samopoczucie. W pokoju goście poczują bliskość plaży, a bezpośrednie sąsiedztwo lasu sosnowego umożliwi wyciszenie i wypoczynek – podkreślił Michał Szopa, dyrektor hotelu Best Western Jurata.

W pokojach nowoczesny charakter architekci uzyskali poprzez zastosowanie prostych form, dużych ciemnoniebieskich płaszczyzn i geometrycznych wzorów tapet. Całość uzupełniona została o grafiki podkreślające duży atut inwestycji, czyli bliskie sąsiedztwo pięknej jurackiej plaży. Nawiązania do lokalizacji odnaleźć można również w samym doborze kolorystyki w pokojach. Wrażenie przynależności do krajobrazu uzyskano poprzez zastosowanie granatu, nawiązującego do głębokich tonów morskich oraz żółtych elementów przywodzących na myśl rozległe piaszczyste plaże w letnim słońcu. Tło dla tych intensywnych elementów stanowią jasnoszare ściany, a przytulności dodają im elementy o ciepłym odcieniu drewna.

Dawny budynek Melodia po zakończeniu prac modernizacyjnych zostanie włączony do funkcjonującego Best Western Hotel Jurata.