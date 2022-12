Niecodzienna wystawa. Zwiedzamy ze smartfonem i słuchawkami na uszach

To niecodzienna wystawa galerii Art Walk w Warszawie. "499 sekund" to narracja dźwiękowa, którą widzowie eksplorują, używając własnych smartfonów i słuchawek. Już 8 grudnia artystki opowiedzą o powstawaniu wystawy w ramach autorskiego oprowadzania po ekspozycji.

Tytuł ekspozycji "499 sekund" nawiązuje do czasu, w którym wyemitowany ze Słońca foton dociera do powierzchni Ziemi. Osoby odwiedzające wystawę zostaną poprowadzone po audiowizualnej ścieżce wiążącej przestrzeń kosmiczną z Ziemią. Narratorka głosem artystki Agnieszki Słodownik, współtwórczyni wystawy, połączy w narracji kwestie zajmujące umysły naukowczyń i naukowców badających przestrzeń kosmiczną, ze zjawiskami ziemskimi i troskami jej mieszkanek i mieszkańców. W refleksji podążającej za bezmiarem i zagadkami wszechświata poruszone zostaną pytania o pozycję Ziemi i człowieka względem praw rządzących kosmosem, antropocentryzm, potrzebę odkrywania nowych światów i przekraczania kolejnych granic „niezbadanego”.

Nasza wystawa to efekt zachwytu budzącego się myślę w każdym, kto ma szansę spojrzeć ciemną nocą na rozgwieżdżone niebo. Ten zachwyt miesza się w nas z dojmującym niepokojem nad losami naszej własnej kosmicznej skały, tego najlepszego statku do przemierzania bezbrzeżnej próżni jaki posiadamy – Ziemi. Zainteresowanie nie tyle podbojem kosmosu, co pytaniami między innymi o początek i przyszłość wszechświata, przekładamy na budowaną raczej w domyśle refleksję nad sprawczością człowieka, zarówno w już dokonanej degradacji ziemskich siedlisk, jak i możliwej regeneracji. Pytamy, skąd przyszliśmy? Dokąd zmierzamy? Czy możemy zrobić coś lepiej?” - mówi jedna ze współautorek, Karolina Wlazło-Malinowska.