Niekonwencjonalna odsłona bursztynu w gdańskim muzeum

Do 27 marca 2022 roku w Muzeum Bursztynu w Gdańsku zobaczyć będzie można wystawę Trendbook 2021 poświęconą niekonwencjonalnemu zastosowaniu bursztynu. Wernisaż wystawy odbędzie się już 26 listopada.

W piątek, 26 listopada br. o godz. 18.00 w Muzeum Bursztynu odbędzie się wernisaż wystawy Trendbook 2021.

Na wystawie czasowej zobaczymy prace studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz zaproszonych projektantów z Polski, Meksyku i Hongkongu. Wszystkie prace łączy niekonwencjonalne zastosowanie bursztynu bałtyckiego.

Tegoroczny Trendbook to jedenasta już edycja wydarzenia, którego celem jest propagowanie gdańskiego bursztynnictwa oraz wyznaczanie trendów w nowoczesnym projektowaniu biżuterii.

W wernisażu wystawy wezmą udział Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska oraz prof. Sławomir Fijałkowski z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, kurator wystawy i autor jej katalogu oraz projektanci poszczególnych prac.

Tegoroczny Trendbook to jedenasta już edycja wydarzenia, którego celem jest propagowanie gdańskiego bursztynnictwa oraz wyznaczanie trendów w nowoczesnym projektowaniu biżuterii. Wystawa prezentowana była podczas inauguracji targów bursztynu i biżuterii Amberif. W tym roku zaprezentowano ją jedynie w wirtualnej odsłonie, zaś udostępnienie wystawy przewidziano w Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie.

W oddziale Muzeum Gdańska udostępnione zostanie ponad 70 prac, w 5 odsłonach:

architectonix – projekty opierające się na zasadach konstruktywistycznej geometrii;

talisman – projekty odwołujące się do antropologicznie najstarszej funkcji biżuterii,

slowstainable – (zbitka pojęć „slow” i „sustainable”) – biżuteria z mocnym odwołaniem do idei designu zrównoważonego;

glitch – produkty przygotowane dzięki kreatywnemu wykorzystaniu technik komputerowych;

entwined – interkulturowe zaproszenie do zapoznania się z jubilerską tradycją dawnych i obecnych Chin poprzez konieczność zestawienia bursztynu z jadeitem.

Jedenaście lat bursztynowej awangardy

Wystawa podsumowuje jedenaście lat poszukiwań awangardowej natury bałtyckiego bursztynu w ramach projektu Trend Book, który wystartował w 2010 roku. Jego celem było rozpoznanie możliwości obróbki tej szlachetnej żywicy, która wymaga specjalnego przygotowania i poznania natury bursztynu i jego historii. Początkowo udział w projekcie wzięło dziesięć osób – jeden rocznik studentów wzornictwa nowo utworzonej wówczas pracowni projektowania biżuterii na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

W trakcie dekady systematycznej realizacji Trend Book rozrósł się do zaawansowanego przedsięwzięcia badawczo-wdrożeniowego, w którego realizację 2020 roku zaangażowanych było już 58 osób. Oprócz studentów i absolwentów kierunków projektowych kilku uczelni artystycznych włączyli się także polscy designerzy oraz trójmiejskie firmy bursztynnicze i pracownie autorskiej biżuterii. Przez 11 lat powstało niemal 700 eksperymentalnych prototypów.

Do uznanych dzisiaj projektantów i artystów, których aktywność zawodowa i wciąż kontynuowane zainteresowanie bałtyckim bursztynem rozpoczęło się od uczestnictwa w projekcie Trend Book, należą m.in.: Marta Hryc, Emilia Kohut, Alina Filimoniuk, Małgorzata Szewczyk, Monika Reptowska, Marta Flisykowska i Sara Gackowska.