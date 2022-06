Niemiecka sieć drogerii zaskoczyła projektem sklepu we Wrocławiu

Na początku roku Internet obiegła informacja o wejściu do Polski niemieckiej sieci drogerii dm. Za pomoc we wprowadzeniu marki na rynek polski poprzez projekt aranżacji pierwszego sklepu odpowiadała Grupa RB.

Projektując pierwszy na polskim rynku sklep dm architekci chcieli oddać ducha samej marki, gdzie w centrum uwagi znajduje się człowiek. Nacisk położony został zarówno na komfort klientów drogerii, jak również jej pracowników.

– Przy projektowaniu wnętrza – zgodnie ze standardem sieci dm – skupiliśmy się zarówno na celach biznesowych, jak i inwestycyjnych, a także na spełnieniu głównej obietnicy marki, czyli stworzeniu przestrzeni, która podkreśli, że również we wnętrzach sklepu liczy się właśnie człowiek. Dlatego przestrzenie pomiędzy regałami są zdecydowanie większe niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni w innych sklepach. Ta przestrzeń daje komfort zakupów i swobodę przemieszczania się, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, gdzie przestrzeń manewrowa z wózkiem jest bardzo istotna. Do tego należy dodać specjalny układ regałów, przytulne, nieagresywne oświetlenie, miejsce do wytchnienia w postaci ławeczki czy lupę przy wózkach zakupowych – podkreśla Joanna Kulak, architekt Grupy RB odpowiedzialny za projekt pierwszego sklepu dm.

– Kolejnym przykładem mocnego skupienia się na człowieku jest projekt kuchni dla pracowników. Celem dm i naszym było stworzenie takiej przestrzeni, by przypominała ona maksymalnie domową kuchnię oraz by była miejscem odpoczynku i regeneracji. Bardzo cieszą mnie, jako właściciela biura projektowego, inwestycje, które nie tylko skupiają się na efektywności biznesowej, ale także na potrzebach użytkowników – dodaje Anna Brok, współwłaściciel Grupy RB.