Niepowtarzalny klimat Warszawy we wnętrzach Royal Tulip Warsaw Apartments

Royal Tulip Warsaw Apartments przy ul. Grzybowskiej to pierwszy w Warszawie i drugi w Polsce obiekt pod luksusową marką Royal Tulip. Niepowtarzalny klimat Warszawy we wnętrzach to dzieło pracowni Tremend. Za fit-outem stoją eksperci Tétris.

Royal Tulip Warsaw Apartments przy ul. Grzybowskiej w Warszawie to najnowszy obiekt marki Royal Tulip należącej do Louvre Hotels.

Projekt wnętrza zainspirowany dzielnicami Warszawy przygotowała pracownia Tremend.

Eksperci Tétris odpowiadali za fit-out pokoi, holi, części recepcyjno-restauracyjnych i handlowo-usługowych.

Royal Tulip Warsaw Apartments przy ul. Grzybowskiej to pierwszy w Warszawie i drugi w Polsce obiekt pod luksusową marką Royal Tulip z portfolio grupy hotelowej Louvre Hotels.

. Zajmują pierwsze 16. z 28. pięter budynku wysokościowego Unique Tower, a zarządzaniem zajmuje się firma Unique Apartments Warszawa. Lokale dostosowane zostały również do pobytów długoterminowych, dlatego też każdy wyposażono w aneks kuchenny, a niektóre z nich także w loggię, balkon lub ogród zimowy. W częściach wspólnych znajdziemy recepcję, lobby, restaurację, bary, strefę fitness i saun, sale konferencyjne i ogród.

Oddać ducha Warszawy

To, co charakteryzuje Royal Tulip Warsaw Apartments to inspiracje Warszawą we wszystkich wnętrzach obiektu. Architektom z pracowni Tremend udało się oddać ducha miasta i jego historię, a punktem wyjścia był wielki plan dzielnicowy stolicy z lat 20. ubiegłego stulecia. W meblach, kolorach czy fototapetach znajdziemy zatem odniesienia m.in. do Woli, Śródmieścia czy Żoliborza. Zachowaliśmy spójność i motyw przewodni jest widoczny zarówno w apartamentach, jak i strefach gastronomicznych czy innych częściach wspólnych - opowiada Rafał Kincer, dyrektor generalny Royal Tulip Warsaw Apartments.

Architektom z pracowni Tremend udało się oddać ducha miasta i jego historię, a punktem wyjścia był wielki plan dzielnicowy stolicy z lat 20. ubiegłego stulecia, fot. Kinga Skalik

Wnętrza pokoi są nietuzinkowe i niepowtarzalne, co wymagało od firmy Tétris, która odpowiadała za etap wykończeniowy, dostosowania aranżacji i rozmieszczenia instalacji dla każdego wnętrza osobno. Doświadczenie zespołu w projektach hotelowych i elastyczne podejście zdecydowanie przełożyło się tutaj na sprawną realizację - dodaje Kincer.

Specjaliści od fit-outu na pokładzie

Firmie Tétris powierzono przygotowanie ok. 12 tys. mkw. powierzchni mieszkaniowej oraz 2, 5 tys. mkw. powierzchni handlowo-rekreacyjnej. Zakres jej prac obejmował przebudowę lokali wynikającą ze zmiany układu na poszczególnych kondygnacjach, prace murarskie, tynkarskie, wykonanie posadzek, dostawę i montaż płytek gresowych, tapet i fototapet. Firma zajęła się także dostawą oraz montażem zabudów meblowych i mebli ruchomych, opraw oświetleniowych, a także wyposażenia łazienek. Specjaliści od fit-outu byli odpowiedzialni również za montaż stolarki drzwiowej, sprzętu AGD oraz zadbali o dodatki, jak: zasłony, firany i poduszki.

Nietuzinkowy obiekt oferuje apartamenty od 28 do 67 mkw. w czterech standardach, a styl wykończenia ich wnętrz pochodzi od modnych rejonów miasta jak: Powiśle, Mokotów, Żoliborz i Saska Kępa, fot. Kinga Skalik

Mamy duże kompetencje w fit-oucie złożonych projektów hotelowych – trzeba tu pamiętać o standaryzacji wykończenia, skali zamówień i harmonogramach dostaw. Przy tym ostatnim punkcie nieocenione było nasze doświadczenie w transporcie pionowym w budynkach wysokościowych. Poza tym, przy projekcie wyzwaniem był dla nas brak powtarzalności lokali, bo to oznaczało że każdy z nich musiał być przez nas osobno zwymiarowany. Równolegle prowadziliśmy prace w zakresie fit-outu, shell&core oraz zagospodarowania obszaru zewnętrznego – co wymagało od nas odpowiedniego planowania i współpracy między zespołami - podkreśla Krzysztof Poznański, Contract Director, Tétris.

Poza niezwykle oryginalnymi wnętrzami Royal Tulip, Warsaw Apartments może się pochwalić także atrakcyjnym ogrodem. Miejsce to nawiązuje do Pragi i zlokalizowanej tam niegdyś fabryki samochodów osobowych. Chcąc w pełni oddać ducha czasów firma Tétris wyszukała i dostarczyła tu zabytkową limuzynę Warszawa 204 z 1965 roku..