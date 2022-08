Niesztampowe lokalizacje, intrygujące wnętrza. 5 najnowszych butikowych hoteli w Polsce

Tuż przy synagodze, w neorenesansowym pałacu czy w dawnej infirmerii krzyżackiej. Butikowe hotele mają za zadanie opowiedzieć wyjątkową historię, a lokalizacja, w której się znajdują, ma im w tym pomóc. Oto 5 wyjątkowych butikowych hoteli, które otworzyły się w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy.

Hotel Warszauer w Krakowie

Architekt bryły: Indo

Przy ul. Warszauera na krakowskim Kazimierzu powstał butikowy Hotel Warszauer. Jego właścicielką jest Marta Gajewska-Sąsiadek, która sama podjęła się zaprojektowania wnętrz obiektu. Kilka lat temu wykreowała markę biżuterii LAU jewellery.

Każdy przedmiot w Hotelu Warszauer został starannie wyselekcjonowany. We wnętrzach znajdziemy meble od światowej sławy projektantów. Pojawiają się tu takie nazwiska i marki, jak Marcel Breuer, Gubi, Norr 11, & tradition czy Cassina. Przestrzeń hotelu wypełnia również sztuka. Znajdziemy tu m.in. ręcznie robioną ceramikę KLO, rzeźby Jana Krzysztofa czy obrazy młodego artysty Tomasza Opalińskiego.

fot. ONI Studio

Hotel Warszauer oferuje 10 pokoi, z czego 4 to apartamenty dwupokojowe. Do dyspozycji gości jest również Śniadaniarnia, w której można zjeść posiłek przy tzw. common table. Bryła obiektu to plomba architektoniczna, która znajduje się między 4-kondygnacyjną kamienicą a XVII – wieczną Synagogą Kupa. Kubaturę budynku oraz elewację z corianu zaprojektowało biuro architektoniczne Indo z Krakowa.

Hotel funkcjonuje od wiosny 2022 r.

Altus Palace w Pałacu Leipzigera we Wrocławiu

Architekt wnętrz: LOFT Magdalena Adamus; renowacja: Archikon

Firma deweloperska Torus z Gdańska podjęła się rewitalizacji Pałacu Leipzigera we Wrocławiu. W zabytkowym budynku powstał 5-cio gwiazdkowy hotel o nazwie Altus Palace, który otwarto dla gości 1 sierpnia. Prace renowacyjne przywróciły pałacowi jego dawną świetność, a misterne zdobienia architektoniczne i zabytkową sztukaterię znowu można podziwiać. Projekt architektoniczny renowacji budynku przygotowała pracownia Archikon z Wrocławia, natomiast za projekt wnętrz odpowiedzialna była Pracownia LOFT Magdalena Adamus.



– Praca przy każdym obiekcie zabytkowym jest trudna, pełna przewidywalnych, ale też niespodziewanych wydarzeń, które ujawniają historie z nim związane. A tych było w tym przypadku bardzo dużo. Wiedzieliśmy, że budynek stoi na śladzie dawnej fosy i okazało się, że jest posadowiony w bardzo przemyślany sposób, na ówczesnej konstrukcji palowej, którą stanowiły łuki i filary – bardzo solidna konstrukcja, która zapewnia mu stabilność po dziś dzień. Odkrywaliśmy ślady wielu modernizacji pieczołowicie poszukując pierwotnego wyglądu wielu elementów. Jedno z największych dotyczy sztukaterii pałacu, którą po starannej renowacji, można teraz oglądać – mówi mgr inż. arch. Anna Kościuk z pracowni Archikon.



fot. mat. pras.

W wyniku wielu remontów, które budynek przechodził, sztukaterie, ale także granitowy cokół czy piaskowe wykusze na elewacji były tak zalane farbą, że wzory, detale i pierwotne kolory były niewidoczne. Podczas badań stratygraficznych ściągano kolejne warstwy i udało się ustalić oryginalną kolorystykę wielu elementów. W wyniku trwających 3 lata prac konserwatorskich zostały odsłonięte i odrestaurowane przepiękne detale architektoniczne w renesansowym i barokowym stylu.

Curio Collection by Hilton w Krakowie

Curio Collection by Hilton zadebiutował w Polsce w lipcu 2022 r. 117-pokojowy hotel położony jest w samym sercu Starego Miasta w Krakowie. We współpracy ze światowej sławy krakowskim fotografem Ryszardem Horowitzem, korytarze i pokoje ozdobiono portretami muzyków i kompozytorów takich jak Louis Armstrong, Aretha Franklin i innych.

Sala Saska, zabytkowa sala balowa z ręcznie odrestaurowanymi freskami, w której występowali legendarni kompozytorzy Franciszek Liszt, Johannes Brahms i Ignacy Paderewski, została ponownie otwarta. Wśród wielu nowoczesnych udogodnień, jakie są do dyspozycji gości, jest basen, spa i centrum fitness, a także centrum biznesowe.

fot. mat. pras.

Saltic Resort & SPA w Łebie

Architekt bryły: P-W-A, wnętrza: Nojen

7 czerwca 2022 r. grupa Saltic Hotels otworzyła w Łebie 4-gwiazdkowy, butikowy hotel Saltic Resort & SPA. To drugi obiekt hotelarza, pierwszy znajduje się w Grzybowie. Za projekt obiektu odpowiada Tomasz Walaszczyk oraz Bartłomiej Pyrzyk z pracowni P-W-A. Wnętrzem zajęły się Marcelina Gwiżdż oraz Maria Ptaszkiewicz z pracowni Nojen.

Jak twierdzi inwestor, jego misją jest zapewnienie holistycznego wypoczynku pozostając w bliskości z naturą. Celem hoteli Saltic jest zapewnienie wypoczynku gościom w każdym wieku i w każdej porze roku.

fot. mat. pras.

Jednocześnie Saltic Hotels chcą odczarować patetyczne hotelarstwo poprzez wprowadzenie ciepłej przyjacielskiej atmosfery, młodzieńczego luzu i naturalności. Takie też miały być wnętrza nowego obiektu w Łebie, który stylistyką ma koić nerwy i nawiązywać dialog z otaczającą go naturą.

Hotel 1231 w Toruniu

Architekt: Piotr Nogowski, Przemysław Maksym

W samym sercu toruńskiej starówki wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w ruinach Zamku Krzyżackiego znajduje się butikowy Hotel 1231. Czterogwiazdkowy obiekt tworzą dwa średniowieczne budynki – pochodzący z XIII wieku Młyn Zamkowy oraz XIV-wieczna dawna Infirmeria krzyżacka, połączone ze sobą podziemnym łącznikiem. Otworzona w 2008 roku w Młynie starsza część hotelu oczekuje na remont, z kolei Infirmeria została otwarta latem ubiegłego roku.

Za remontem Infirmerii stoi firma Restauro specjalizująca się w konserwacjach, remontach, modernizacjach i adaptacjach architektury zabytkowej. Była zatem również mocno zaangażowana w projekt hotelu, mając znaczny wpływ na jego ewolucję i końcowy kształt. Za projektem architektonicznym stoi arch. Piotr Nogowski, z kolei za wnętrza przestrzeni wspólnych, w tym sali konferencyjnej, baru, kina, recepcji, strefy wellness i zewnętrznego patio, a także apartamentów hotelowych stworzył arch. Przemysław Maksym.

fot. Leszek Godlewski

Historyczny charakter miejsca był wyzwaniem, ale jednocześnie pozwolił na stworzenie obiektu o niepowtarzalnym, nie dającym się skopiować klimacie, niekiedy "podrzucając" dodatkowe atrakcje, jak np. XIII-wieczny mur obronny zakonserwowany i wyeksponowany w łączniku komunikującym starą część hotelu z nową.

Wśród wyposażenia wnętrz odnajdziemy ikony polskiego designu, w tym m.in. kultowe fotele RM58 produkowane przez firmę Vzór w oparciu o projekt Romana Modzelewskiego z 1958 roku. Aranżacyjną kropką nad „i” są zrealizowane przez studio Kolektyf grafiki, oznakowanie i neony we wnętrzach Infirmerii i w jej otoczeniu.