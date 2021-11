Niesztampowe miejsce na mapie Warszawy z efektem "wow". mode:lina z projektem innowacyjnego kampusu

W Warszawie powstała platforma rozwoju ekosystemu innowacyjnego o nazwie Venture Cafe Warsaw by Cambridge Innovation Center. Zajrzeliśmy do niezwykłych wnętrz!

Sercem Venture Cafe Warsaw by Cambridge Innovation Center są przestrzenie eventowe zarządzane przez fundację Venture Cafe - strefa innowacji społecznych District Hall oraz przestrzeń TrendHouse będąca klubem innowacji dla liderów i twórców. Design obu przestrzeni to efekt pracy projektowej zespołu mode:lina™.

Centralną częścią Venture Cafe Warsaw jest dostępny dla wszystkich District Hall. To przestrzeń konferencyjna z otwartą strefą do pracy, kawiarnią oraz miejscem do networkingu. Kolaborację przedsiębiorców, naukowców i korporacji umożliwia TrendHouse i jego składowe: restauracja, przestrzeń klubowa oraz pokoje kreatywne.

Design opowiada historię świata nauki i innowacji, nawiązując do wielkich postaci, wynalazców oraz innowacyjnych dziedzin. Przestrzeń miejscami „gra” z użytkownikiem, pobudzając kreatywność i skłaniając do przełamywania schematów myślowych. Wszystkie te części tworzą harmonijny, połączony ekosystem wymiany idei.