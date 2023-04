Niezwykła adaptacja wnętrz piwnicznych w Krakowie. To projekt MIKOŁAJSKAstudio

Piwnica w budynku na Starym Mieście w Krakowie przeszła metamorfozę za sprawą pracowni MIKOŁAJSKAstudio. Pokazujemy efekt!

Pracownia MIKOŁAJSKAstudio podjęła się adaptacji 66-metrowej piwnicy na krakowskim Starym Mieście.

W "nowych" wnętrzach znajdziemy nowoczesną siłownię, elegancką spiżarnię, która wizualnie przypomina luksusowo urządzoną kuchnię; wygospodarowano miejsce na toaletę i łazienkę z prysznicem, która zapewnia komfort po treningu.

Klimat budują nie tylko materiały i wyposażenie, ale też ceglane łuki, które autorki projektu wykorzystały do podkreślenia aranżacji.

Małżeństwo mieszkające na co dzień na Starym Mieście w Krakowie od dawna marzyło o dodatkowych pomieszczeniach, w których mogliby wspólnie spędzać wolny czas i degustować ulubione wina, delektując się przy tym własnoręcznie przygotowanymi potrawami, mając przy okazji dostęp do prywatnej siłowni. Wszystko to oczywiście w kameralnym gronie, bez natłoku obcych ludzi i przewijających się w miejscach publicznych tłumów.

Dlatego, gdy tylko nadarzyła się okazja, nabyli 66- metrową piwnicę w budynku, który zamieszkują. Od razu wiedzieli, co zrobić z dodatkowym metrażem. By efekt sprostał ich oczekiwaniom, do współpracy zaprosili architektów z pracowni MIKOŁAJSKAstudio. To był strzał w dziesiątkę! Pomieszczenie wymagało bowiem nie tylko dobrego projektu wnętrz, ale też całkowitej renowacji.

Największym wyzwaniem w tym projekcie okazał się stan wnętrza, który generalnie można określić jako zły. Krzywe ściany, krzywe łuki, dziury, kłębowiska kabli, brak okien, wystające kamienie z fundamentów – opowiada odpowiedzialna za projekt arch. Krystyna Mikołajska.

Wyzwanie przyjęte

Przeszkody udało się ominąć, dzięki pracy ekipy rozbiórkowej oraz, jak zdradza architektka, „magicznym” właściwościom płyt gipsowo-kartonowych, które mogły zasłonić większość zastanego wystroju. Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania! Stara, zaniedbana i zniszczona piwnica stała się przyjemnym wnętrzem, przeznaczonym do relaksu.

Odnajdziemy tu przytulny pokój z winem, nowoczesną siłownię oraz elegancką spiżarnię, która wizualnie przypomina luksusowo urządzoną kuchnię. Do tego wygospodarowano miejsce na toaletę i łazienkę z prysznicem, która zapewnia komfort po treningu.

Przytulna winiarnia

Choć trudno tu wskazać na jeden dominujący styl, wnętrza są spójne stylistycznie, a ich wystrój ściśle podporządkowany funkcji. Pokój z winem łączy elementy nowoczesne (kamień, biokominek w zabudowie TV) ze stylem loftowym (stara cegła, industrialne oświetlenie, czerń), a całość dopełniają drewniane, półki na wino.

Klimat budują nie tylko materiały i wyposażenie (stylowa sofa Jenny Sits oraz wygodne fotele Leslie Minotti), ale też ceglane łuki, które postanowiono wykorzystać do podkreślenia aranżacji. To miejsce bardzo kameralne, sprzyjające spędzaniu czasu z lampką wina w dłoni.

Luksusowa spiżarnia

By zgodnie z rytuałem oddawać się przyjemności degustacji win, nie mogło tu zabraknąć również chłodziarki. Swoje miejsce odnalazła w nowocześnie urządzonej spiżarni. Elegancka zabudowa bardziej bowiem przypomina luksusową kuchnię, niż tradycyjne pomieszczenie do przechowywania żywności i wiktuałów.

Wykonana z drewna, z modnym pionowym ryflowaniem, przeszklonymi frontami szafek wiszących oraz subtelnie ukrytą w zabudowie z beżowej, matowej płyty lodówką “side by side”, prezentuje się niezwykle szykownie. Kuchnia w pełni wykorzystuje dostępną przestrzeń, zapewniając nie tylko maksimum miejsca do przechowywania, ale też strefę roboczą ze zlewozmywakiem i płytą indukcyjną. Można tu magazynować składniki, jak i przygotowywać szybki obiad lub przyjęcie dla przyjaciół.

Nowoczesna siłownia

Równie eklektyczny charakter, jak dwa pozostałe pomieszczenia, ma dobrze wyposażona siłownia. Loftowa cegła stanowi tło dla starannie dobranych sprzętów do ćwiczeń. Jej surowy charakter przełamuje rysunek kamienia położonego na ścianie z wejściem do pomieszczenia.

Kontrolę nad treningiem zapewniają duże tafle luster ubrane w czarne, industrialne ramy, w które wbudowano… telewizor. Siłownia to bowiem nie tylko miejsce pracy fizycznej nad własnym ciałem, ale też relaksu. Podkreśla to ukryta za szklanymi drzwiami sauna. Zabudowana w drewnie, zapewnia spójność aranżacji wszystkich pomieszczeń, cechującą najlepsze projekty wnętrz.